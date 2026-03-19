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Playa Nueva Romana
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Belleza, estilo y bienestar: así celebró Playa Nueva Romana el Día Internacional de la Mujer

El destino residencial promueve un estilo de vida de bienestar y comunidad

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    Belleza, estilo y bienestar: así celebró Playa Nueva Romana el Día Internacional de la Mujer
    Vielka Bello y Yiselis Fermín durante la tarde de Playa Nueva Romana en homenaje al Día Internacional de la Mujer. (FUENTE EXTERNA)

    Playa Nueva Romana celebró el Día Internacional de la Mujer con una nueva edición de su ya esperado Taller de Makeup, una experiencia concebida para consentir, inspirar y resaltar la belleza de la mujer contemporánea.

    Propietarias, residentes e invitadas especiales se dieron cita para disfrutar de una velada diseñada para conectar belleza y bienestar. El encuentro reunió a expertas en imagen personal, colorimetría y cuidado de la piel, quienes guiaron a las asistentes brindándoles herramientas prácticas para potenciar su imagen y fortalecer su confianza.

    La jornada tuvo como eje central un taller de automaquillaje avanzado, complementado con técnicas de peinado post maquillaje, permitiendo a las participantes descubrir nuevas formas de resaltar su belleza de manera natural y sofisticada.

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    Marielle Araujo, Lizbeth Calderón, Marcello Cordero y Patricia Acosta.
    Marielle Araujo, Lizbeth Calderón, Marcello Cordero y Patricia Acosta. (FUENTE EXTERNA)
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    Raybel Gil Ramírez y Medibel Gil Ramírez.
    Raybel Gil Ramírez y Medibel Gil Ramírez. (FUENTE EXTERNA)
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    Hillaryy Guerrero.
    Hillaryy Guerrero.

      Como parte de la experiencia, cada invitada recibió un exclusivo kit de maquillaje profesional, cuidadosamente seleccionado para continuar practicando desde casa las técnicas aprendidas durante el encuentro.

      La velada transcurrió entre copas de vino, una delicada estación de charcutería y conversaciones llenas de complicidad, creando un espacio donde la belleza se combinó con el bienestar, el aprendizaje y la celebración de la feminidad.

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      La actividad contó con el apoyo de empresas aliadas que se sumaron a esta experiencia dedicada a celebrar la belleza y el bienestar femenino. Entre ellas: Railiza Skincare, Piccolo Clothing, Mulan Salón RD, RYR Supply, Signo Rinalux, MAAB Shop, Juannely Nails, Marivi Capilar Health, The Healthy Way, Glow Makeup y Yiselis Cosmetic, marcas que aportaron productos y detalles especiales para enriquecer la experiencia de las participantes.

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