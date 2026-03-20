Futurum Educandi gradúa su primer grupo en inclusión laboral con un emotiva cena

Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, y Thomas Sartori, presidente de Futurum Educandi, en la celebración del primer grupo de graduados en inclusión laboral de la fundación. ( FUENTE EXTERNA )

En una noche cargada de emoción, orgullo y esperanza, la fundación Futurum Educandi celebró la graduación de la primera cohorte de su Programa de Formación e Inclusión Laboral, marcando un hito en la promoción de oportunidades reales para jóvenes con discapacidad en el país.

El evento, titulado "Receta para un sueño", reunió a aliados del sector empresarial, académico y social, así como a familiares y amigos de los graduandos, en una experiencia que combinó formación, gastronomía e inclusión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/benny-metz-conadis-y-thomas-sartori-fe-cb6a1478.jpg Benny Metz, de Conadis, y Thomas Sartori. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue la ceremonia de graduación, donde los participantes recibieron sus certificados tras completar un proceso de entrenamiento en habilidades técnicas de más de un año, que incluyó una pasantía y una ruta formativa por algunos de los mejores restaurantes de la ciudad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/grupo-con-aguie-lendor-tomas-lucero-y-vhyna-ortega-897a102a.jpg Grupo de graduados con Aguie Lendor, Toma´s Lucero y Vhyna Ortega. (FUENTE EXTERNA)

Entre aplausos, sonrisas y lágrimas, estudiantes y padres celebraron no solo un logro académico, sino la posibilidad concreta de un futuro donde la inclusión laboral sea una realidad cada vez más cercana.

Una cena muy especial

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Como parte de la experiencia, los propios graduandos asumieron un rol protagónico al encargarse del servicio de la cena, poniendo en práctica las habilidades adquiridas durante su formación en el sector de hospitalidad. Este momento simbolizó el puente entre el aprendizaje y la inserción laboral real.

En el marco de su compromiso con la inclusión, Marriott International acogió el evento en el Salón Anacaona del Hotel Jaragua, sumándose activamente a esta iniciativa. La experiencia gastronómica fue diseñada por los chefs Luis Ortiz (JW Marriott), Edgar Sandoval (Courtyard Santo Domingo) y Junior Beltré (Renaissance Jaragua).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/grupo-con-thomas-sartori-presidente-fe-56431795.jpg Grupo de graduados con Thomas Sartori, presidente de Futurum Educandi. (FUENTE EXTERNA)

El evento contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito institucional y empresarial, entre ellas:

Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asonahores; Lisette Olivares, vicepresidenta ejecutiva de Aderes; Benny Metz, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS); y Vhyna Ortega, vicerrectora académica de Unibe, quienes reafirmaron con su participación el compromiso de distintos sectores con la inclusión laboral en la República Dominicana.

Futurum Educandi reafirma con esta iniciativa su compromiso de seguir creando programas que promuevan la inclusión laboral y el desarrollo de talento diverso, demostrando que cuando se generan oportunidades reales, la inclusión deja de ser un ideal y se convierte en una realidad posible.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/lissette-olivares-aderes-476a01f3.jpg Lissette Olivares, de Aderes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/voluntariado-banreservas-6a8f153f.jpg Representante de Voluntariado Banreservas. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

En ese mismo espíritu, la fundación invita a más empresas e instituciones a sumarse a este esfuerzo, apoyando programas de formación, generando oportunidades de empleo o patrocinando becas que permitan que más jóvenes puedan acceder a este tipo de iniciativas, porque construir una sociedad más inclusiva es una tarea compartida y cada nuevo aliado representa una puerta que se abre.