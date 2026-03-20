Anuncian a las 14 protagonistas de "Leading Women República Dominicana 2026"

En un esfuerzo por visibilizar el impacto del liderazgo femenino en la industria de la comunicación y el marketing, Adlatina y Ad Age, en alianza con la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC), anunciaron formalmente a las 14 profesionales que serán distinguidas en la segunda edición de "Leading Women República Dominicana".

El reconocimiento, creado por Ad Age hace 28 años, tiene como objetivo destacar a mujeres con trayectorias excepcionales que están dejando una huella imborrable en los sectores de publicidad, marketing, medios y comunicaciones.

A lo largo de casi tres décadas, esta iniciativa se ha consolidado como una de las plataformas más relevantes para celebrar el aporte estratégico de la mujer e impulsar el liderazgo femenino en esta industria a nivel global.

El programa Leading Women, que ha destacado a figuras femeninas influyentes en mercados como Estados Unidos, Europa y América Latina, por segunda ocasión, reconocerá el talento, la visión, la innovación y la capacidad de gestión de mujeres que están redefiniendo el panorama de la comunicación comercial en la República Dominicana.

La ceremonia de reconocimiento, que reunirá a los líderes más influyentes del sector, se llevará a cabo el próximo martes 7 de abril en el hotel El Embajador en Santo Domingo.

Las ejecutivas reconocidas este año han sido seleccionadas por su capacidad para impulsar estrategias innovadoras y fortalecer el posicionamiento de marcas de alto nivel.

Las profesionales distinguidas son Patricia Marcano, directora de Mercadeo de Amadita; Noelia Merejo, Core Brands Manager en AB InBev; Yubelkis Ramírez, vicepresidenta de Mercadeo de Banreservas; Belkis de la Cruz, Executive Business Director en Pagés BBDO; Wanda Montero, Country President de Ipsos República Dominicana.

Asimismo, Gina Jiménez, directora regional de Mercadeo y Experiencia del Cliente en IMCA; Chiara Pennacchio, Global Marketing Director en Ron Barceló; Nathalia Martínez, regional Marketing Manager ONE en Unilever; Patty Yunen, vicepresidenta Comercial en Growth Digital.

Lidia Castro, directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad para la región del Caribe en The Coca-Cola Company; Liza Arzeno, directora de Relaciones Institucionales y Fundación Altice Dominicana; Lara Guerrero, CEO en MG; Aurora Viñas, fundadora y directora en Sax Sax Marketing; y Pamela Pitizia, COO en Meaningful Group.

Cada una de estas profesionales lidera equipos que contribuyen directamente al crecimiento de la industria en el país y la región, marcando el presente y el futuro de la comunicación estratégica.

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Con esta edición, Leading Women se reafirma como una plataforma esencial para reconocer la capacidad de liderazgo de la mujer que contribuye al fortalecimiento de la competitividad dominicana.

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