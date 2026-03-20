Ministerio de Salud y Ágora realizarán actividades por el Día Internacional de la Felicidad

El Ministerio de Salud y Ágora conmemorarán el Día Internacional de la Felicidad, con un programa de actividades que promoverán entornos más positivos, solidarios y saludables, tanto en el ámbito personal, social y laboral.

La actividad central será este viernes 20 de marzo, el conversatorio titulado "La felicidad real en tiempos de prisa", un espacio orientado a reflexionar sobre el bienestar de la vida cotidiana.

Adicionalmente se desarrollarán pequeños conversatorios con diferentes temas, entre ellos: "Qué es y qué no es la felicidad", "La presión de tener que estar bien", la relación entre "Felicidad y salud mental", así como los "Pequeños hábitos que aumentan bienestar" y "Cómo conectar con momentos simples".

Durante el conversatorio diversos psicólogos clínicos abordarán temas relacionados a la salud mental y a la felicidad y cómo esta se asocia a llevar una vida en calma, como se construye el equilibrio.

El programa de actividades se llevará a cabo simultáneamente en el nivel 1 de Ágora Mall Santo Domingo y Ágora Mall Santiago Center, junto a otras acciones que buscan resaltar la importancia de la alegría, la conexión humana y la gratitud, a través de experiencias que fomenten emociones positivas.

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Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Salud para fortalecer la atención en salud mental, mediante el desarrollo de una serie de programas y proyectos enfocados en acercar la salud mental a nivel comunitario, ampliar la cobertura de medicamentos y promover el bienestar integral de la población.

"Desde Ágora hemos asumido este compromiso con el objetivo de servir de escenario para compartir herramientas y orientación a nuestros visitantes, apelando siempre al rol que juegan los centros comerciales sirviendo de espacio para el sano entretenimiento y la promoción de buenos hábitos", manifestó Cony Tavéras, directora comercial del establecimiento.

De igual manera los especialistas hablarán del Centro de Contacto "Cuida tu Salud Mental", cuyo horario ha sido extendido hasta las 12:00 de la medianoche, y que cuenta con protocolos de referencia a centros clínicos para ofrecer atenciones especializadas.

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