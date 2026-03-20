Plaza Lama será sede de la quinta edición de Acoproex

La Centrocamara de Comercio de la República Dominicana en su décimo aniversario, junto al Programa de Acompañamiento y Capacitación de Productos Exportables (Acoproex) y Plaza Lama anunciaron la quinta edición de la "Exhibición y Venta de Productos Exportables Acoproex 2026".

El evento busca impulsar las relaciones comerciales, el networking y la inversión entre la República Dominicana y los países de Centroamérica.

La feria se llevará a cabo del 16 al 18 de abril, en horario de 8:00 de la mañana a 10:00 de la tarde, en el segundo nivel de Plaza Lama, ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina Winston Churchill, en Santo Domingo.

Esta iniciativa, que más que una feria es una plataforma comercial de exportación, tiene como objetivo promover el desarrollo del sector exportador dominicano y aprovechar las oportunidades que brinda el DR Cafta, fomentando la internacionalización de la oferta exportable y la inversión en los mercados centroamericanos.

Durante los tres días de actividad, alrededor de 60 industrias y empresas de bienes y servicios presentarán más de 700 marcas de alta calidad con condiciones exportables, provenientes tanto de la República Dominicana como de países de Centroamérica.

Los visitantes podrán conocer estas propuestas a precios de feria, con promociones, exhibiciones y ofertas especiales.

El evento reunirá en un mismo espacio a vendedores y compradores de 20 categorías de bienes y 20 categorías de servicios, con el acompañamiento simultáneo de 11 países, fortaleciendo así los vínculos comerciales entre las naciones participantes y fomentando nuevas oportunidades de negocios.

La feria también incluirá ruedas de negocios, charlas especializadas sobre temas de actualidad, presentación de casos de éxito, rifas, obsequios y diversas actividades del sector culinario y de belleza.

Además, contará con la presencia de instituciones gubernamentales, que brindarán orientación a empresas interesadas en ampliar sus operaciones comerciales y exportadoras.

Asimismo, las empresas participantes tendrán una amplia visibilidad de marca, mediante presencia en materiales promocionales, redes sociales, página web oficial y cobertura de medios de comunicación nacionales e internacionales, incluyendo televisión, prensa y entrevistas en plataformas digitales y podcast.

La Centrocamara de Comercio de la República Dominicana tiene como misión fortalecer el intercambio comercial, las inversiones y las relaciones sociales y culturales entre la República Dominicana y los países de Centroamérica, mediante programas enfocados en el desarrollo económico, la innovación empresarial y la integración regional.

Por su parte, Acoproex trabaja en el acompañamiento y asesoramiento de empresas con vocación exportadora, facilitando la conexión entre productores y consumidores finales, así como apoyando procesos relacionados con permisología, logística y expansión comercial en mercados nacionales e internacionales.

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Los organizadores invitan a empresarios, inversionistas, compradores, patrocinadores y al público en general a participar en esta importante plataforma comercial que busca promover los productos "Hecho en República Dominicana" y fortalecer la presencia de la oferta exportable dominicana en mercados internacionales.

La actividad se desarrollará en la ciudad de Santo Domingo, consolidándose como un espacio estratégico para impulsar el crecimiento del comercio y la exportación en la región.

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