Motor Crédito reconoce el desempeño de sus concesionarios y dealers destacados del 2025

Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito, realizó su encuentro anual para reconocer el desempeño de sus concesionarios y dealers destacados durante el año 2025, como parte del esfuerzo en conjunto de impulsar el desarrollo del financiamiento vehicular en la República Dominicana.

La actividad reunió a representantes del sector, ejecutivos de la entidad y socios comerciales, en un espacio dedicado a resaltar el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de aquellos aliados que contribuyeron significativamente al crecimiento de la cartera de préstamos para vehículos y al dinamismo del mercado automotriz nacional.

La actividad estuvo encabezada por Benahuare Pichardo, presidenta ejecutiva de Motor Crédito, quien expresó su agradecimiento a todos los presentes por su apoyo, a favor del crecimiento del sector.

´´Destacamos la dedicación y el compromiso de quienes forman parte de esta red estratégica, cuyo aporte constante permite que el sector continúe impulsando el desarrollo económico del país".

"Su liderazgo y visión han sido determinantes para consolidar a Motor Crédito como un referente en el financiamiento automotriz. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañándolos con formación, herramientas y soluciones financieras que fortalezcan sus negocios y respondan a las necesidades de sus clientes´´, afirmó Pichardo.

Por su lado, Máximo Ruíz, director de Negocios de Motor Crédito, destacó que los resultados de 2025 reflejan el impacto directo del trabajo conjunto con los concesionarios y dealers aliados.

Ruíz resaltó que estas cifras evidencian la consistencia de la estrategia comercial y la confianza sostenida de los socios estratégicos, pilares fundamentales para continuar fortaleciendo el posicionamiento de Motor Crédito dentro del financiamiento vehicular en la República Dominicana.

Motor Crédito destacó que estos logros reflejan el trabajo conjunto entre la institución financiera y sus socios estratégicos, así como una visión compartida orientada a fortalecer la inclusión financiera, mediante soluciones ágiles, eficientes y adaptadas a las necesidades de los clientes.

Durante la ceremonia fueron reconocidas destacadas empresas del sector por su desempeño y aportes durante el período evaluado.

En el acto se otorgaron reconocimientos a Vega Móvil, Comercial Karros, Blady & Asociados, Viamar, Yaham Auto, Grupo Autobrands y Promora Auto & Investment Group, en mérito a sus resultados y compromiso con el desarrollo del sector.

La directiva de Motor Crédito agradeció a cada uno de los concesionarios y dealers reconocidos por su confianza y colaboración constante, destacando que estos resultados son fruto del trabajo en equipo y de una relación comercial basada en la transparencia, el crecimiento sostenible y la innovación financiera.

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La directiva de Motor Crédito agradeció a cada uno de los concesionarios y dealers reconocidos por su confianza y colaboración constante, destacando que estos resultados son fruto del trabajo en equipo y de una relación comercial basada en la transparencia, el crecimiento sostenible y la innovación financiera.

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