ApartamentosRD anuncia 8va feria inmobiliaria en Galería 360

Lucy Astwood, Robert De La Cruz y Freddy Simo´ ( FUENTE EXTERNA )

ApartamentosRD anunció la celebración de su octava Feria Inmobiliaria de Apartamentos en Planos, consolidada como la más grande del país, que en esta edición se realizará del 26 al 29 de marzo en Galería 360 de Santo Domingo, en alianza con el Banco BHD.

Durante cuatro días, la feria reunirá una selección estratégica de 10 proyectos inmobiliarios de alto nivel, ubicados en las zonas de mayor demanda y crecimiento del país: Punta Cana, Las Terrenas y Santo Domingo.

Indica una nota de prensa que la propuesta está diseñada para ofrecer a los inversionistas oportunidades reales, con desarrollos previamente evaluados bajo criterios de ubicación, diseño, respaldo financiero y potencial de valorización.

Con esta nueva edición, ApartamentosRD reafirma su enfoque con una lista selecta de proyectos, garantizando que cada opción presentada responda a estándares de calidad, confianza y rentabilidad.

"La feria se ha convertido en un punto de encuentro clave entre desarrolladores y clientes que buscan invertir con respaldo. Nuestro compromiso es seguir elevando el nivel de las propuestas y facilitar el acceso a oportunidades sólidas en el mercado inmobiliario", destacó Robert De La Cruz, CEO y fundador de Apartamentos RD.

Dijo que la 8va Feria Inmobiliaria de Apartamentos en Planos no solo reunirá proyectos destacados, sino que también brindará asesoría personalizada durante todo el proceso de selección, acompañando a cada cliente desde la exploración hasta la toma de decisión.

El evento estará abierto al público del 26 al 29 de marzo en horario extendido, ofreciendo una experiencia accesible y dinámica en uno de los centros comerciales más concurridos de la capital.

Con esta edición, ApartamentosRD continúa fortaleciendo su liderazgo en el sector, apostando por la transparencia, la confianza y la conexión directa entre inversionistas y desarrolladores.