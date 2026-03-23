Ecored reconoce los aportes del empresariado en 20 aniversario

La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) inauguró la décima edición del evento de influencia en materia de sostenibilidad "Ganancias Sostenibles 2026", velada en la que también se reconoció el liderazgo de empresas socialmente comprometidas con una visión integral de desarrollo nacional y alineadas a los desafíos globales en conjunto con la alianza público-privada.

El acto fue encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y la presidenta del consejo directivo de Ecored, Christy Luciano, y abarcó un panel con ejecutivos del sector privado. Durante su discurso, la vicepresidenta valoró el rol del sector empresarial como aliado estratégico del Estado en la construcción de una economía más resiliente.

Reconocimientos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/ce100872-fe7b-4013-8649-bcc717d33dd9-2aa2280c.jpg Jake Kheel, de la Fundación Puntacana, fue homenajeado. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/fc619ec9-01ee-49dc-8780-5850645ae901-70a58af5.jpg La vicepresidenta Raquel Peña fue reconocida por Ecored y entregó premio a Mariel Bera, ejecutiva del Banco Popular. Figuran en la foto Kathia Mejía, José Armenteros, Christy Luciano, Josefina Navarro y Wenceslao Soto. (KEVIN RIVAS) ‹ >

Durante el lanzamiento de Ganancias Sostenibles fueron homenajeados los expresidentes de Ecored Manuel García Arévalo, fundador y quien presidió esa entidad durante los años 2006-2008; Julio Virgilio Brache, de Pasteurizadora Rica, en 2008-2010; Roberto Herrera, del Consorcio Energético Punta Cana Macao (Cepm), en 2010-2016; Rafael Izquierdo, del grupo Universal, en 2016-2018; Jake Kheel, de la Fundación Puntacana, en 2018-2020; Mariel Bera, del Banco Popular Dominicano, en 2018-2020; y Dania Heredia, de Cemex Dominicana, en 2023-2025.

Al ser abordada por Diario Libre, Christy Luciano, de Ecored, resaltó el aporte del Grupo Puntacana en materia de sostenibilidad ambiental, señalando que sus buenas prácticas han servido de referencia para otras organizaciones.

"Hoy celebramos no solo la décima edición de Ganancias Sostenibles, sino también los 20 años de ECORED, una red empresarial que nace como una voluntad de comprometer al sector privado con una cultura socialmente responsable y con la transformación de los modelos de negocio", expresó.

Asimismo, se reconoció al gobierno dominicano, que preside Luis Abinader, "por sus aportes a la institucionalización y fortalecimiento de la agenda de desarrollo sostenible en su plan de gobierno", y que fue recibido por Raquel Peña.

Conferencia magistral

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/253d1241-7993-4a41-b1c6-b961a7dcea8a-9a01f4a6.jpg Fue distinguida Rosa Margarita Bonetti, conocida como "Doña Pirigua", destacada empresaria y filántropa. (KEVIN RIVAS)

Luego de las distinciones, el evento continuó con la ponencia "Un nuevo modelo de negocios a través de la transformación de nuestro propio liderazgo", a cargo del dirigente empresarial costarricense Ramón Mendiola, quien planteó que la evolución de los modelos de negocio depende directamente de la transformación del liderazgo, integrando propósito, innovación y sostenibilidad como pilares estratégicos.

Mendiola se refirió a la experiencia empresarial desde la posición de CEO la empresa Florida Ice and Farm Company (Fifco), empresa que tiene un modelo global de sostenibilidad corporativa, además de ser reconocido por el Foro Económico Mundial como Campeón de la Sostenibilidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/b569ee4d-71f3-4525-a69b-11e041b02fd2-36995ddb.jpg La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, recibió el reconocimiento a nombre del gobierno dominicano. (KEVIN RIVAS)

Ecored otorgó reconocimientos especiales al general de brigada del Ejército Nacional, Valerio Antonio García Reyes, , exdirector del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y a Rosa Margarita Bonetti, conocida como "Doña Pirigua", destacada empresaria y filántropa, por su compromiso con el desarrollo social y ambiental del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/622af959-b7f6-49c3-934f-0beed0141262-49babd50.jpg Ponencia "Un nuevo modelo de negocios a través de la transformación de nuestro propio liderazgo", a cargo del empresario Ramón Mendiola. (KEVIN RIVAS)

Sobre el enfoque de este año, la presidenta de Ecored explicó que la décima edición del evento se desarrolla bajo el tema "Resiliencia empresarial para el desarrollo sostenible", en respuesta a un contexto global marcado por múltiples riesgos.

En cuanto al aporte de Ecored al conocimiento en sostenibilidad, Christy Luciano explicó que la organización trabaja en múltiples dimensiones, comenzando por sus más de 110 empresas miembros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/3063e413-e8e3-4fc2-baff-e786c899bbd2-ba4bae5c.jpg Christy Luciano, presidenta del consejo directivo de Ecored. (KEVIN RIVAS)

"Hemos creado espacios de formación e intercambio en temas como gobierno corporativo, conducta empresarial responsable, liderazgo y sostenibilidad ambiental. A través de nuestra membresía y de eventos como Ganancias Sostenibles, promovemos el conocimiento y la acción", indicó

El evento finalizó con un panel entre Rafael E. Izquierdo, presidente ejecutivo del grupo Universal; Connie de Paiz, presidenta de Centrarse, de Guatemala, y José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones, Reputación y Banca Responsable del Banco Popular, en el que se abordaron temas vinculados a la confianza, reputación y transformación corporativa, en un contexto global marcado por la incertidumbre y los desafíos ambientales, sociales y económicos.