Larimar City refuerza su expansión comercial en República Dominicana

Larimar City & Resort continúa avanzando en la consolidación de su estructura comercial en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Larimar City & Resort continúa avanzando en la consolidación de su estructura comercial internacional con la organización de sus canales de venta en distintos mercados estratégicos.

Tras la puesta en marcha de estructuras comerciales en Madrid y Málaga (en España), el proyecto da ahora un nuevo paso en su expansión con la formalización de su canal de comercialización en República Dominicana.

En este contexto, Larimar City & Resort ha designado oficialmente a ByBorja Investment, liderado por Borja Mengual, como representante nacional para la coordinación del canal comercial en el país.

Esta designación permitirá estructurar y coordinar la relación con agencias inmobiliarias y colaboradores del mercado dominicano, garantizando una comunicación alineada con la estrategia del proyecto y facilitando la integración de nuevos profesionales interesados en participar en su comercialización.

Con este modelo, Larimar City continúa consolidando una red de canales de venta organizada y profesionalizada, diseñada para acompañar el crecimiento del proyecto y responder al creciente interés que está generando tanto entre inversores internacionales como dentro del propio mercado dominicano.

Este modelo responde a la estrategia de expansión que continuará desarrollándose con nuevos canales de venta en el futuro, que se irán anunciando progresivamente como parte del crecimiento internacional del proyecto.

La compañía ha apostado en los últimos meses por reforzar su presencia comercial en distintos territorios, estableciendo puntos de coordinación que permitan acercar el proyecto a los inversores y mejorar la experiencia de agencias y colaboradores.

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Ubicado en Punta Cana, Larimar City & Resort es un desarrollo urbano concebido bajo el concepto de Smart City, que integra planificación urbana, sostenibilidad, innovación y calidad de vida en un mismo entorno.

El proyecto forma parte de la estrategia de expansión internacional del grupo CLERHP y se posiciona como uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos actualmente en desarrollo en el Caribe.

La designación de ByBorja Investment como representante nacional en República Dominicana refuerza esta estrategia de expansión y consolida un nuevo canal de coordinación comercial en el país, contribuyendo al crecimiento y posicionamiento internacional de Larimar City & Resort.

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