Pizza Hut lanza su nueva línea Crafted Flatzz en República Dominicana

De izquierda a derecha: Mitchell Aguilera, director Corporativo de Mercadeo; Cheila Luciano, diseñadora gráfica; Paloma Del Rosario, subgerente de Mercadeo; Juan Núñez, supervisor de Mercadeo y Glenny Caba, gerente de Área. ( FUENTE EXTERNA )

Pizza Hut anunció el lanzamiento en República Dominicana de su nueva línea Crafted Flatzz, una propuesta de pizza de masa delgada que incorpora cinco combinaciones disponibles en sus restaurantes a nivel nacional.

Esta innovadora oferta gastronómica incluye cinco variedades: Chicken alfredo, Hot honey pepperoni, Suprema, Truffle & Mushroom y Chicken Fajita. Las opciones están disponibles tanto para retirar como para consumo en restaurante.

Según informó la empresa en un comunicado, el lanzamiento forma parte del posicionamiento global de la marca bajo el concepto "Feed Good Times", una plataforma que promueve el valor de compartir y disfrutar momentos cotidianos.

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Durante la presentación oficial, Paloma Del Rosario, subgerente de marca para Pizza Hut en República Dominicana, expresó: "Muchos de los mejores momentos surgen de manera espontánea, entre amigos y alrededor de una pizza. Esta realidad se ha convertido en el motor de Pizza Hut y por ello creamos los Crafted Flatzz, una propuesta diferente pensada para acompañar esos encuentros e inolvidables".

Las Crafted Flatzz están disponibles en 35 sucursales de Pizza Hut a nivel nacional, ubicadas en Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, La Romana, San Pedro de Macorís, Bávaro, Punta Cana, Higüey, San Cristóbal, San Francisco de Macorís y Puerto Plata, a un precio de RD$395 e incluye refresco regular e impuestos.

Sobre Pizza Hut

Fundada en 1958 en Wichita, Kansas, Pizza Hut es una cadena internacional de restaurantes reconocida por su propuesta italo-estadounidense que incluye pizzas y pastas. Actualmente supera las 19,000 sucursales en más de 100 países.

La marca llegó a República Dominicana en julio de 1992 con la apertura de su primer restaurante en Unicentro Plaza, Santo Domingo, y hoy cuenta con 40 sucursales en el país.

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