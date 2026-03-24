Banco BHD convoca a la décima primera edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo

El Banco BHD anunció la apertura de la convocatoria para la décima primera edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, premiación dedicada a reconocer y apoyar a mujeres cuya labor genera una contribución trascendente al bienestar de las personas y al desarrollo de sus comunidades y del país.

A través de esta iniciativa, el Banco BHD distingue a mujeres que, desde distintos ámbitos como la acción social, la educación, la ciencia, el arte, el emprendimiento, la salud, el medioambiente y otras áreas, realizan una labor sostenida que transforma vidas, fortalece comunidades y aporta soluciones a importantes desafíos sociales.

A lo largo de once ediciones, el Premio Mujeres que Cambian el Mundo se ha consolidado como una plataforma de reconocimiento y fortalecimiento a la contribución de la mujer. Desde su creación, el programa ha reconocido a más de cien mujeres, cuyas iniciativas han impactado positivamente a miles de personas en distintas localidades del país.

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, explicó que, "más allá de la gala de premiación, esta iniciativa nos permite visibilizar y fortalecer el extraordinario aporte que realizan estas mujeres.

"Nuestro programa de acompañamiento constituye uno de los rasgos distintivos del premio, ya que permite fortalecer la sostenibilidad y el alcance de las iniciativas lideradas por las galardonadas, ampliando el impacto positivo que generan en sus comunidades", expresó.

Además del reconocimiento público que se realiza en la gala de premiación, el programa ofrece a las galardonadas un proceso de acompañamiento integral durante un año, mediante el cual reciben asesoría, formación y apoyo para fortalecer el alcance y la sostenibilidad de sus proyectos.

Este proceso incluye, entre otros aspectos, educación financiera, fortalecimiento de capacidades, consolidación institucional, promoción de valores y apoyo a la gestión de sus iniciativas, beneficios que también se extienden a las comunidades que impactan con su trabajo.

Las bases y el formulario de postulación del Premio Mujeres que Cambian el Mundo están disponibles en www.mujeresquecambianelmundo.com.do, o pueden solicitarse en cualquiera de las sucursales del Banco BHD a nivel nacional, canales a través de los cuales también podrán entregarse las nominaciones. La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 29 de mayo de 2026.

¿Quiénes pueden ser nominadas?

Al premio pueden ser nominadas mujeres de 25 años de edad en adelante, dominicanas residentes en el país o en el extranjero, así como de otras nacionalidades con al menos 10 años de residencia legal en República Dominicana.

Su iniciativa o proyecto, de carácter no lucrativo, debe contar con al menos dos años de resultados comprobados en áreas como acción social, arte, educación, emprendimiento, género, investigación científica, medioambiente, salud, entre otras.

El Premio Mujeres que Cambian el Mundo es el principal componente de responsabilidad social asociado a las prácticas de género que el Banco BHD viene implementando desde el 2015, cuyas iniciativas están orientadas a promover la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del aporte de las mujeres a la sociedad dominicana.

El jurado del Premio Mujeres que Cambian el Mundo es conformado por el periodista Huchi Lora, María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme Como Soy.

Asimismo, Soledad Álvarez, filóloga y poeta; el reverendo padre Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y Steven Puig, presidente del Banco BHD.

El reconocimiento incluye un premio metálico de un millón de pesos dominicanos para el primer lugar, dos premios de 500,000 para el segundo y tercer lugar, y 300,000 para cada finalista, recursos destinados a fortalecer las iniciativas sociales que lideran las participantes.

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