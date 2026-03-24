Cámara de Comercio Santo Domingo celebra su primer Cóctel de Socios para fomentar el networking

La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo celebró la primera edición de su Cóctel de Socios, un nuevo espacio diseñado para fortalecer la conexión entre su comunidad empresarial, fomentar el networking y abordar temas clave para los negocios.

En sus palabras de bienvenida, la presidenta de la Cámara Santo Domingo, Lucile Houellemont, resaltó que este nuevo espacio de encuentro responde al compromiso institucional de ofrecer valor a sus socios en todas las etapas de sus empresas.

Houellemont destacó que la institución ha estado enfocada en la transformación digital del Registro Mercantil, en la apertura de nuevos mercados a través de ferias y misiones comerciales, y en el desarrollo de soluciones tecnológicas para facilitar los negocios, como la firma digital cualificada Digifirma, que permite el cumplimiento de las nuevas normativas de facturación electrónica.

El encuentro contó con la participación del subdirector de Gestión de Cumplimiento de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Hamlet Gutiérrez, quien resaltó en su saludo que la facturación electrónica no solo representa un cambio en el cumplimiento fiscal, sino una oportunidad para que las empresas optimicen sus procesos, aumenten su eficiencia operativa y se integren de manera más competitiva a la economía digital.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/lucile-houellemont-abfe200c.jpg Lucile Houellemont, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Detalles del evento

El Cóctel se realizó en CavaAlta, en alianza con Álvarez y Sánchez, y contó la participación de socios, miembros de la Junta Directiva, invitados especiales y miembros del equipo de la DGII, como Guarionex Francisco De La Cruz Muñoz, subdirector de Gestión de Cumplimiento, y Joel Polanco Domínguez, subdirector de Fiscalización. Fue conducido por Carmen Rodríguez, presentadora de La X 102, medio aliado de la Cámara.

Sobre Cámara Santo Domingo

Fundada en 1847, es la Cámara de Comercio más antigua de América Latina. Es una institución sin fines de lucro que acompaña a las empresas de Santo Domingo durante todo su ciclo de vida. Conforme a la Ley 3-02, administra el Registro Mercantil en Santo Domingo.

sin fines de lucro que acompaña a las empresas de Santo Domingo durante todo su ciclo de vida. Conforme a la Ley 3-02, administra el en Santo Domingo. Ofrece los servicios de Digifirma, Corte de Arbitraje y resolución alternativa de conflictos, Rondas de negocios, Misiones Comerciales, y el directorio de empresas MujerEs. Realiza los eventos HUB y CRECE, dirigidos a empresas exportadoras y Mipymes, respectivamente.