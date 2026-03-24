La Sociedad Dominicana de Menopausia y Osteoporosis elige nueva directiva

La nueva directiva: de izquierda a derecha: Ascanio Bencosme, Pedro Pérez Cos, Julio Gonell, Frank Cabrera, Ircania García Guzmán y Ramón Espinal Diloné. ( SUMINISTRADA )

La So­cie­dad Do­mi­ni­ca­na de Me­no­pau­sia y Os­teo­porosis (SODOMOS) juramentó en

Santiago la directiva que regirá los destinos de la institución para el período 2026-2028, durante un acto que contó con la presencia de miembros de esa entidad que agrupa a profesionales de todo el país.

Las palabras iniciales fueron pronunciadas por el presidenta saliente, doctor Ramón Espinal Diloné, quien agradeció al equipo de profesionales que le acompañó en su gestión y destacó, dentro de sus logros el mantener la alianza estratégica con las demás sociedades médicas especializadas, que agrupan a galenos del área reumatoide, gineco-obstetricia y osteoporosis.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/img0156-1-7fcd1e63.jpg El doctor Frank Cabrera, nuevo presidente de la Sociedad Dominicana de Menopausia y Osteoporosis (SODOMOS).

Nueva presidencia y objetivos

El nuevo presidente es el doctor Frank Cabrera, quien agradeció la confianza depositada para dirigir por dos años la sociedad y citó entre sus metas aumentar el nivel científico entre los médicos.

Entre sus objetivos figuran, fomentar la investigación, trabajar en la educación de la población para crear mayor conciencia y facilitar el acceso a la información sobre el tema de la menopausia y la osteoporosis. Igualmente, integrar a profesionales de la medicina de áreas afines al proceso de la menopausia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/img0058-4425a044.jpg El doctor Manuel Peña Tió juramenta a la nueva directiva de SODOMOS. (SUMINISTRADA)

La diretiva

Acompañan además al doctor Frank Cabrera, los doctores Ircania García, vicepresidenta; Maritza Mejía, secretaria; Pedro Pérez Cos, tesorero; Pablo Durán, Carmen Cid, Julio Chestaro, Ascanio Bencosme, Yomeris Espinal Cepeda, Yasmin Pacheco, Juana Alicia Milanés, Albidania Almánzar, Samuel Rodríguez y Lennie Espinal, vocales.

Espinal Cepeda, Yasmin Pacheco, Juana Alicia Milanés, Albidania Almánzar, Samuel Rodríguez y Lennie Espinal, vocales. Igualmente, los doctores Carmen Liliana Jerez, I noelva Espinal , Altagracia Francisco, Caroll Medina, Luis Olivares Caputo, Ismael Gómez y Garibaldi Sibilia, suplentes.

, Altagracia Francisco, Caroll Medina, Luis Olivares Caputo, Ismael Gómez y Garibaldi Sibilia, suplentes. El doctor Manuel Peña Tió tomó el juramento de los nuevos directivos.

tomó el juramento de los nuevos directivos. Te puede interesar Claves para reducir el riesgo de osteoporosis durante la menopausia

Compromiso institucional

La Sociedad Dominicana de Menopausia y Osteoporosis, con sede en la ciudad de Santiago, tiene carácter nacional y está avalada por el Colegio Médico Dominicano como una sociedad médica especializada.