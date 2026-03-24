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sociedad dominicana de menopausia
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La Sociedad Dominicana de Menopausia y Osteoporosis elige nueva directiva

Frank Cabrera liderará sociedad especializada en menopausia y osteoporosis

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    La Sociedad Dominicana de Menopausia y Osteoporosis elige nueva directiva
    La nueva directiva: de izquierda a derecha: Ascanio Bencosme, Pedro Pérez Cos, Julio Gonell, Frank Cabrera, Ircania García Guzmán y Ramón Espinal Diloné.
    (SUMINISTRADA)

    La So­cie­dad Do­mi­ni­ca­na de Me­no­pau­sia y Os­teo­porosis (SODOMOS) juramentó en 
    Santiago la directiva que regirá los destinos de la institución para el período 2026-2028, durante un acto que contó con la presencia de miembros de esa entidad que agrupa a profesionales de todo el país.

    Las palabras iniciales fueron pronunciadas por el presidenta saliente, doctor Ramón Espinal Diloné, quien agradeció al equipo de profesionales que le acompañó en su gestión y destacó, dentro de sus logros el mantener la alianza estratégica con las demás sociedades médicas especializadas, que agrupan a galenos del área reumatoide, gineco-obstetricia y osteoporosis.

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    Infografía
    El doctor Frank Cabrera, nuevo presidente de la Sociedad Dominicana de Menopausia y Osteoporosis (SODOMOS).

    Nueva presidencia y objetivos

    El nuevo presidente es el doctor Frank Cabrera, quien agradeció la confianza depositada para dirigir por dos años la sociedad y citó entre sus metas aumentar el nivel científico entre los médicos.

    Entre sus objetivos figuran, fomentar la investigación, trabajar en la educación de la población para crear mayor conciencia y facilitar el acceso a la información sobre el tema de la menopausia y la osteoporosis. Igualmente, integrar a profesionales de la medicina de áreas afines al proceso de la menopausia.

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    Infografía
    El doctor Manuel Peña Tió juramenta a la nueva directiva de SODOMOS. (SUMINISTRADA)

    La diretiva

    • Acompañan además al doctor Frank Cabrera, los doctores Ircania García, vicepresidenta; Maritza Mejía, secretaria; Pedro Pérez Cos, tesorero; Pablo Durán, Carmen Cid, Julio Chestaro, Ascanio Bencosme, Yomeris Espinal Cepeda, Yasmin Pacheco, Juana Alicia Milanés, Albidania Almánzar, Samuel Rodríguez y Lennie Espinal, vocales.
    • Igualmente, los doctores Carmen Liliana Jerez, Inoelva Espinal, Altagracia Francisco, Caroll Medina, Luis Olivares Caputo, Ismael Gómez y Garibaldi Sibilia, suplentes.
    • El doctor Manuel Peña Tió tomó el juramento de los nuevos directivos.

    Compromiso institucional

    La Sociedad Dominicana de Menopausia y Osteoporosis, con sede en la ciudad de Santiago, tiene carácter nacional y está avalada por el Colegio Médico Dominicano como una sociedad médica especializada.

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