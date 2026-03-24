Premios Brugal Cree en su Gente 2025 apuestan por iniciativas que transforman comunidades

Augusto Ramírez, presidente de la Fundación Brugal, dio a conocer los Premios Brugal Cree en su Gente 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Los Premios Brugal Cree en su Gente, el mayor reconocimiento a la solidaridad en República Dominicana, reconocieron en 2025 a dos instituciones que generan un gran impacto social y ambiental: la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR) y el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola (ITESIL).

Augusto Ramírez, presidente de la Fundación Brugal, explicó que los Premios Brugal Cree en su Gente han experimentado una importante evolución para concentrar todos sus esfuerzos en dos áreas fundamentales para el desarrollo sostenible de República Dominicana: la Educación y el Medioambiente.

"Esta evolución responde a una convicción clara: si queremos un desarrollo sostenible real en la República Dominicana, debemos apostar por la educación como motor de oportunidades y por la protección del medioambiente como garantía de futuro. Hoy reconocemos a instituciones que están trabajando, con rigor y compromiso, en ambos frentes esenciales para el país", afirmó Ramírez.

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Ciencia y conservación marina desde Bayahíbe

La Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR) fue reconocida en el ámbito de Medioambiente por su trabajo en la protección y restauración de los ecosistemas marinos, especialmente en Bayahíbe, donde la organización desarrolla desde hace años proyectos de investigación, conservación y restauración de arrecifes.

Con el apoyo del premio, la organización impulsará el primer programa nacional de criopreservación de gametos de corales en la República Dominicana, iniciativa que permitirá establecer el primer banco genético coralino del país.

Este proyecto busca preservar material reproductivo de especies de coral en peligro crítico y fortalecer los esfuerzos de restauración coralina mediante técnicas de reproducción asistida.

Durante la última década, Fundemar ha desarrollado un programa integral de restauración coralina que incluye propagación larval, manejo activo de arrecifes y restauración basada en genética, contribuyendo a fortalecer poblaciones de corales y posicionando al país como referente regional en conservación marina.

Educación técnica que transforma comunidades en la frontera

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/foto-principaljpg-f327b496.jpeg Estudiantes de ITESIL en formación técnica. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/foto-2jpg-7ce63534.jpeg Formación práctica en ITESIL. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola (ITESIL) fue reconocido en Educación por su programa "Educación Técnica, Emprendimiento y Sostenibilidad para la Transformación Productiva del Café y Cacao en la Región Fronteriza Norte", con impacto directo en comunidades de Dajabón y la región fronteriza.

La iniciativa contempla un programa de becas para estudiantes de bachillerato técnico y nivel superior de comunidades vulnerables del noroeste y la zona fronteriza, facilitando el acceso a formación en áreas clave para el desarrollo productivo del país.

El proyecto también incorpora formación ambiental, reforestación y transformación agroindustrial, promoviendo un modelo educativo donde los estudiantes participan en todo el ciclo productivo: producir, transformar y emprender.

Con este reconocimiento, los Premios Brugal Cree en su Gente continúan dando visibilidad a iniciativas que están transformando realidades y construyendo un futuro más sostenible para el país.