Body Shop Athletic Club inaugura nuevo rooftop de pádel en Bella Vista: "The Blue Space"

Tony Bernal, Haydeeline Marte, Ana Lucia Angulo, Paola Rojas, Luis Betances en el lanzamiento de lo nuevo de Body Shop Athletic Club. ( FUENTE EXTERNA )

Body Shop Athletic Club presenta The Blue Space, su nuevo espacio dedicado al pádel en su sede de Bella Vista, consolidando su apuesta por el crecimiento de esta disciplina en la República Dominicana, reafirmando su visión como un club que promueve el bienestar integral, la actividad física y la conexión comunitaria

Con una comunidad de más de 18,000 socios activos y presencia en seis sedes a nivel nacional, tres en Santo Domingo, una en Santiago y dos en Punta Cana, Body Shop continúa evolucionando su propuesta, integrando nuevas disciplinas y experiencias alineadas a las tendencias globales del bienestar.

Este nuevo espacio, ubicado en Bella Piazza, en la avenida Sarasota, se distingue por sus canchas techadas bajo estándares internacionales, integradas en un rooftop con vista panorámica al mar, ofreciendo una experiencia única dentro de la ciudad.

La apertura fue celebrada con una noche inaugural que reunió a socios del club, directivos e invitados especiales del ámbito deportivo y empresarial, quienes disfrutaron de un brindis de bienvenida y un partido de exhibición que marcó el inicio oficial de las actividades.

Posteriormente, se desarrolló el torneo oficial de inauguración, con la participación de jugadores en categorías masculina y femenina. Este lanzamiento forma parte de una visión de expansión que inició en 2025 con la apertura de la primera cancha de pádel techada y climatizada del club en Blue Mall Punta Cana.

"Con The Blue Space reafirmamos nuestro compromiso de seguir creando espacios que impulsen el bienestar, el deporte y la conexión entre las personas. Apostamos al crecimiento del pádel no solo como disciplina, sino como una experiencia que fortalece la comunidad", destacó Ana Lucía Angulo, directora general de Body Shop.

Espacio vivo

Más allá de la infraestructura, The Blue Space ha sido concebido como un espacio vivo que integra:

· Programas para niños, fomentando la práctica deportiva desde temprana edad.

· Clínicas y clases personalizadas para adultos, adaptadas a distintos niveles.

· Torneos y dinámicas sociales, que fortalecen el sentido de comunidad.

Asimismo, las canchas están disponibles tanto para socios como para público general, ampliando el acceso a esta disciplina dentro de la ciudad.

Como parte de su propuesta, Body Shop invita a reservar canchas de forma digital a través de la aplicación Play by Point, así como a agendar clases personalizadas con coaches especializados e inscribir a los más pequeños en su After School Padel Program, disponibles en Bella Vista y en su sede de Punta Cana.