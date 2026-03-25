MI-EL Christian School presenta nueva identidad institucional en su 25 aniversario

El consejo directivo del MI-EL Christian School, Ransis García, pastor Vingy Bello, Walesca Cano (fundadora), pastor Fernando Ortiz y pastor José Arturo Estévez, durante la presentación de la nueva identidad institucional del colegio. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de su 25 aniversario, MI-EL Christian School presentó oficialmente su nueva identidad institucional, en un acto que reunió a su comunidad educativa y marcó el inicio de una nueva etapa en su historia.

El nuevo logo mantiene los elementos tradicionales que identifican al colegio: el libro, la palmera y el mundo. El libro representa la Palabra de Dios como fundamento de la formación; la palmera simboliza a cada estudiante como líder; y el mundo refleja el impacto que están llamados a tener en la sociedad.

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La renovación celebra sus 25 años de trayectoria, destacando el crecimiento de la institución y su compromiso continuo con la formación académica y en valores cristianos.

“Este nuevo logo, más que un simple cambio gráfico, representa nuestro camino de crecimiento y madurez hacia dónde Dios nos está guiando. Refleja quiénes somos, lo que creemos y el compromiso que seguimos teniendo con la formación integral de cada uno de nuestros estudiantes”, expresó la directora general del centro, Olga Salcedo, durante el acto de presentación.

Trabajo de una egresada

El proyecto fue desarrollado por Natalia Lugo, egresada de MI-EL Christian School, promoción 2013, quien lideró el proceso creativo que incluyó la definición de una nueva paleta de colores, tipografías, lineamientos visuales y uniformes para la institución.

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Durante el evento, también se presentó el nuevo himno institucional, fortaleciendo los símbolos que representan la identidad del colegio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/yojanny-pimentel-cortney-martinezjpg-30b35462.jpeg Yojanny Pimentel y Cortney Martínez. (FUENTE EXTERNA)

Con esta renovación, MI-EL Christian School reafirma su compromiso de formar estudiantes con excelencia académica y valores cristianos, preparados para liderar con propósito e impactar el mundo.