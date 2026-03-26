Banco Vimenca inaugura sucursal en Punta Cana

Banco Vimenca anunció la apertura de su nueva sucursal en Punta Cana, consolidando su expansión a nivel nacional y reafirmando su compromiso de acercar sus servicios financieros a una de las zonas de mayor crecimiento económico del país.

La nueva oficina, ubicada en Cubik Business Center 901, representa la sucursal número 12 de la entidad y responde a la estrategia de crecimiento orientada a ofrecer soluciones financieras ágiles, cercanas y confiables tanto para clientes personales como empresariales.

Durante el acto inaugural, Jesús Cornejo, vicepresidente ejecutivo de Banco Vimenca, destacó la importancia de esta apertura como un paso significativo para la institución.

Señaló que la presencia en Punta Cana refleja el compromiso del banco con el desarrollo económico de la región y su interés en acompañar a sus clientes en cada etapa de su crecimiento.

"Estar presentes en Punta Cana, una de las zonas más dinámicas del país, reafirma nuestra misión de ofrecer un servicio cercano y de calidad, adaptado a las necesidades de nuestros clientes", expresó Cornejo.

La sucursal ofrece una amplia gama de productos y servicios, incluyendo apertura de cuentas, préstamos personales y comerciales, certificados financieros, tarjetas de crédito, cambio de divisas, así como servicios de remesas a través de Western Union y pagos múltiples mediante la plataforma PagaTodo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/banco-vimenca-3-d7858895.jpg Raffaella Delfino, Jesús Cornejo Bravo y Emanuela Delfino. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/banco-vimenca-4-e9fe5758.jpeg Rafael Areche, Mariví Dalmau, Jesús Cornejo Bravo y Francisco Losada. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La nueva oficina

Como parte de su innovador modelo de atención, la nueva oficina incorpora una unidad especializada de Banca Empresa, dirigida a clientes corporativos y empresariales, con soluciones financieras diseñadas a la medida de sus necesidades.

Asimismo, la sucursal cuenta con autobanco, permitiendo a los clientes realizar transacciones de manera rápida y conveniente sin salir de sus vehículos.

Adicionalmente, los usuarios tendrán acceso a la red de 86 cajeros automáticos de Unared en la zona de Bávaro–Punta Cana, así como a más de 2,000 cajeros a nivel nacional, facilitando sus transacciones de autoservicio.

Con esta apertura, Banco Vimenca continúa fortaleciendo su red de servicios y su compromiso de ofrecer soluciones financieras innovadoras, contribuyendo al desarrollo económico del país y al bienestar de sus clientes.

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