Chartering Travel celebra una década inspirando a los dominicanos a descubrir el mundo

Viajar hoy es mucho más que ir de un lugar a otro, es conectar con nuevas culturas, vivir momentos memorables y coleccionar recuerdos que perduran.

Bajo esa filosofía que ha guiado su trayectoria durante una década, Chartering Travel presenta su programación internacional 2026, una agenda que reúne múltiples lugares del mundo, propuestas culturales y nuevas formas de explorar cada rincón, bajo una premisa clara: El mundo te espera.

Durante estos 10 años, la empresa ha cultivado una sólida relación de confianza con miles de viajeros que han encontrado en sus programas una manera distinta de conocer el mundo.

"Alcanzar nuestro décimo aniversario es motivo de profundo orgullo y reflexión. Han sido años de crecimiento constante, de escuchar a nuestros aventureros y de diseñar circuitos que respondan a nuevas formas de descubrir el mundo".

"Cada itinerario que creamos nace con un propósito: inspirar a más dominicanos a viajar, a vivir nuevas historias y a recordar que, siempre, el mundo les espera", expresó Ada Fernández, directora de Chartering Travel.

En los últimos años, el turismo ha experimentado una evolución notable. Hoy quienes viajan son más curiosos, están mejor informados y buscan vivencias auténticas que los conecten con la cultura, la riqueza natural, los sabores locales y la identidad de cada lugar que visitan.

Frente a esta transformación del mercado, la firma ha desarrollado una oferta basada en itinerarios seleccionados con esmero, rutas diferenciadas y un enfoque cercano hacia sus clientes.

A lo largo de esta década, la empresa ha marcado hitos importantes en su crecimiento, entre ellos la expansión de su portafolio internacional, el fortalecimiento de alianzas con hoteles, aerolíneas, con una colaboración destacada junto a Copa Airlines y operadores turísticos globales, así como el desarrollo de programas acompañados por reconocidas personalidades dominicanas y extranjeras, que han aportado cercanía y una dimensión compartida a cada salida.

"Hoy los viajeros buscan conectar con la esencia de los lugares que visitan: sabores, historia, música y tradiciones que cuentan la identidad de cada destino. En respuesta a estas tendencias, integramos en nuestro catálogo alternativas que combinan cultura local, entretenimiento y momentos pensados para acercar al viajero a cada lugar", destacó Fernández.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/viajes-2026-2-19b80ca9.jpg Juancito Rodríguez y José Carlos Arcila. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/viajes-2026-3-e80223ac.jpg Monika Burdier y Nelson De Los Santos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/viajes-2026-4-2203447b.jpg Ana Martínez y Ricardo Dino. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/viajes-2026-5-4cf520d8.jpg Aquiles Correa y Dafne Guzmán. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Programación 2026

Para la temporada 2026, la firma presenta una propuesta que combina entretenimiento, cultura y exploración a través de rutas cuidadosamente diseñadas para el viajero contemporáneo.

Entre las iniciativas destacadas figuran el tour a Brasil con Georgina Duluc, el recorrido "Entre risas y copas" en México con Albert Mena, Jochy Santos e Irving Alberti.

A estas salidas se suman cruceros por el Caribe, Estados Unidos y Europa, así como programas hacia Perú, Argentina y Chile, además de itinerarios por otras ciudades del continente europeo.

El calendario incorpora también propuestas vinculadas a grandes eventos y conciertos de artistas internacionales como Maná, Ricardo Montaner e Isabel Pantoja, ampliando las alternativas para quienes buscan escapadas temáticas y momentos memorables.

Además, Chartering Travel acerca el mundo a sus viajeros con facilidades de pago y opciones de financiamiento a través de distintas entidades bancarias, haciendo de cada viaje una experiencia accesible, sin renunciar al valor de vivirla plenamente.

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