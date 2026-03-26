RD Bridal Week concluye con The Cake Party en el Kimpton Las Mercedes

Sócrates McKinney junto a los chefs pasteleros y patrocinadores del RD Bridal Week 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Con The Cake Party, RD Bridal Week 2026 llevó la repostería al territorio del arte efímero, en una puesta donde cada pieza dialogó con la moda, el diseño y el deseo, en su sede, el hotel Kimpton Las Mercedes en la Ciudad Colonial, desde donde se proyectó a Santo Domingo como la escena bridal más cosmopolita del Caribe.

A casa llena, el Hotel Kimpton Las Mercedes se transformó en un jardín suspendido en el tiempo. La atmósfera, sutilmente inspirada en la elegancia regencial, se reinterpretó desde una sensibilidad contemporánea, dando lugar a una experiencia donde cada textura, cada volumen y cada detalle fueron concebidos para ser no solo vistos, sino profundamente sentidos.

Bajo la dirección de Sócrates McKinney, productor general y artífice de la plataforma, esta edición encontró en su cierre una de sus expresiones más sólidas. Más que concluir, el evento dejó clara una visión, la de un universo bridal dominicano que no replica tendencias, sino que las interpreta y las reescribe desde su identidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/royal-sugar-035e89b7.jpg Royal Sugar. (FUENTE EXTERNA)

The Cake Party se desarrolló como una experiencia inmersiva, alineada con las corrientes internacionales del lujo y la celebración contemporánea, donde el invitado dejó de ser espectador para convertirse en parte activa del recorrido.

La dirección conceptual, concebida de manera conjunta por Braulio Segura (BS Events) y Licelot Cuevas (Media Naranja Eventos), articuló una propuesta donde la iluminación, la disposición espacial y la narrativa visual operaron con precisión y coherencia estética, bajo la responsabilidad de los expertos de Backpanels, Light Group, Inventivas, MS Events, Vargas Eventos y JE Eventos.

Todo respondió a una intención clara. Nada resultó accesorio.

En este contexto, la repostería asumió un nuevo lugar. El azúcar no se sirvió, se presentó. No se habló de postres, sino de piezas. De estructura, de volumen, de intención.

Esta edición rindió homenaje a la alta repostería dominicana, elevándola a categoría de arte. Las creaciones, curadas por Mily Pimentel, trascendieron la técnica para situarse en el terreno de la escultura efímera.

Obras concebidas para ser observadas, recorridas e interpretadas, que reunieron a destacados nombres de la alta repostería dominicana.

Entre ellos Celio Rodríguez, Cake Lover, Santia Bakery, Cakes by Vale, La Artesanal Pastelería, Rosario Hernández Pastelería Fina, Sweet Concept y Mariola.

También Repostería Miguelina, Fresco de Horno, Los Cookies by Arlina, Noah de Bari, Encajes de Azúcar, Eugenia Morrobel, Bake Artistry, Bakeposh, Mr. Cake Maker, Cristina Cake Studio, Annia Ramírez, Pavlova Bakery, Litlle Dessert y Casa Dessert Pâtisserie.

El resultado fue una experiencia multisensorial donde el lujo no se definió por lo evidente, sino por lo cuidadosamente construido, por aquello que se percibe sin necesidad de explicación.

McKinney no sólo cerró una edición, selló un statement. Agradeció la participación de los artistas del azúcar, así como el respaldo del Hotel Kimpton Las Mercedes y de los patrocinadores que hicieron posible esta edición 2026, destacando el valor de cada actor dentro de la industria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/jenny-50058ca0.jpg Desfile de Jenny Polanco. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/giannina-d43a6aa5.jpg Desfile de Giannina Azar. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Diseñadores

El runway también evidenció el éxito de las colecciones presentadas durante los tres días de desfiles, con la participación de Giannina Azar, Michelle Reynoso, Calpo Atelier, Melkis Díaz, Joel Reyes, Noel Newman, Fancy Sinner, Manuel Febrillet, Gabriela Álvarez y José Jhan.

Asimismo, Caramelo by FV, Faldellín by Surelis, Jenny Polanco, Wilson Alcéquiez, Masculino Formal, La Nóvea, The White Dress, Leonardos y Rafael Rivero, consolidando una cartelera diversa y alineada con las nuevas direcciones del universo bridal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/masculino-otra-0437b878.jpg Propuesta de Masculino Formal. (FUENTE EXTERNA)

A esta cartelera se incorporó otra firma internacional en adición a la representación de Puerto Rico: la guatemalteca Lanificio Di Livenza como invitado especial, ampliando el diálogo creativo de RD Bridal Weekhacia la escena global y regional, gracias a su nueva alianza estratégica con Semana de Moda Guatemala en adición a San Juan Moda Bridal.

La edición 2026 fue transmitida totalmente en vivo a través de su canal de YouTube, permitiendo que cientos de personas se conectaran desde distintas partes del mundo y vivieran la experiencia en tiempo real.

La agenda incluyó el tradicional Bridal Talks, los after shows a cargo de Hidden, El Royal Sugar Room, donde pasteleros y diseñadores se complementaron para crear piezas pasteleras del más alto nivel, el Zola Gastro Experience, así como los Taller de Coctelería para novios y los bares de degustación a cargo de Model Mix.

Así concluyó RD Bridal Week 2026, como un escenario que evoluciona, propone y eleva. Porque cuando el diseño se convierte en experiencia y la estética en narrativa, incluso lo efímero, como el azúcar, trasciende su naturaleza para convertirse en legado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/bridal-1-491e6d17.jpg Sócrates McKinney y Miriam de Gautreaux. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/bridal-2-b0598705.jpg Damaris Consoró, Bárbara María, Marta Amengual, Estela Coiscou y Camila De La Rosa. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

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