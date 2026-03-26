Grand Sirenis Punta Cana renueva Green Key y se fortalece como referente de sostenibilidad

Grand Sirenis Punta Cana anunció la renovación de la certificación internacional Green Key, uno de los estándares más reconocidos a nivel global en materia de sostenibilidad turística. ( FUENTE EXTERNA )

Grand Sirenis Punta Cana, parte de la cadena española Sirenis Hotels, anunció la renovación de la certificación internacional Green Key, uno de los estándares más reconocidos a nivel global en materia de sostenibilidad turística, reafirmando su compromiso con la implementación de buenas prácticas ambientales y la gestión responsable de sus operaciones.

El reconocimiento fue otorgado tras superar un riguroso proceso de evaluación que contempla auditorías técnicas orientadas a la eficiencia en el uso de recursos, la optimización en el manejo de residuos y la integración de programas de educación ambiental dirigidos tanto a colaboradores como a huéspedes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/apoyo-1-fernando-tzec-director-residente-y-carlos-batani-director-de-operaciones-5a9b155d.jpeg Fernando Tzec, director residente y Carlos Batani, director de operaciones. (FUENTE EXTERNA)

La certificación Green Key valida la implementación de prácticas sostenibles que responden a estándares internacionales, incluyendo: Uso responsable del agua y la energía, gestión eficiente de residuos, integración de políticas ambientales en la operación diaria, programas de sensibilización y educación ambiental.

Este reconocimiento posiciona a Grand Sirenis Punta Cana como un referente dentro de la industria hotelera en la adopción de modelos de operación responsables y sostenibles.

"La renovación de Green Key no es un logro puntual, es el resultado de una forma de operar basada en consistencia, cumplimiento y estándares internacionales. En Grand Sirenis entendemos que la sostenibilidad es parte esencial de nuestra responsabilidad como operadores turísticos, especialmente en destinos como República Dominicana, donde la confianza, la estabilidad y el respeto por el entorno son fundamentales para el desarrollo del sector a largo plazo", expresó Carlos Batani, director de Operaciones de Grand Sirenis Punta Cana.

En un entorno donde la sostenibilidad y la confianza institucional adquieren una relevancia creciente, certificaciones independientes como Green Key contribuyen a fortalecer la credibilidad del sector turístico y la estabilidad de su desarrollo.

Grand Sirenis Punta Cana continúa impulsando iniciativas orientadas a reducir su huella ambiental, fortalecer la relación con las comunidades locales, promover prácticas sostenibles en toda su operación, mientras aporta al desarrollo responsable del turismo en el país.

Sobre de Grand Sirenis Punta Cana Resort

Grand Sirenis Punta Cana Resort, parte de la cadena española Sirenis, es un referente en turismo sostenible, comprometido con ofrecer experiencias únicas mientras protege el entorno natural de Uvero Alto. Con certificaciones globales y programas de conservación, el resort trabaja para que este paraíso caribeño brille para las generaciones futuras.