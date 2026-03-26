La Alianza Dominicana de Trastornos del Movimiento inicia sus operaciones

La doctora Marcia Castillo y Norkelys Flores durante el lanzamiento del ADTM. ( FUENTE EXTERNA )

El pasado viernes 20 de marzo de 2026 marcó un antes y un después para la comunidad médica y para los pacientes con trastornos neurológicos en el país, con el lanzamiento formal de la Alianza Dominicana de Trastornos del Movimiento (ADTM).

Esta organización inaugura un capítulo trascendental en la neurología nacional, al dedicarse de manera integral al abordaje de patologías como el Parkinson, la ataxia, los tics y la corea, entre otras condiciones que impactan significativamente la calidad de vida de quienes las padecen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/dsc3490-jonathan-abreu-cesarina-torres-y-jose-orlando-bido-e76358be.jpg Jonathan Abreu, Cesarina Torres y José Orlando Bidó. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/dsc3494-yafreisy-carbonell-rosa-maria-carrera-y-patricia-recio-7e311f8a.jpg Yafreisy Carbonell, Rosa Maria Carrera y Patricia Recio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/dsc3502-minellis-rodriguez-luis-tucen-y-ana-robles-62f48b21.jpg Minellis Rodríguez, Luis Tucen y Ana Robles. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/dsc3506-rosa-maria-carreras-yaneris-polanco-y-cristian-lopez-b76367a9.jpg Rosa María Carreras, Yaneris Polanco y Cristian López. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/dsc3510-awilda-calendario--yismet-guzman-ce2e5a8e.jpg Awilda Calendario e Yismet Guzmán. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La ADTM nace con un enfoque multidisciplinario que integra el rigor científico, una profunda visión humanista y el compromiso con la educación continua, con el propósito de optimizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos trastornos en la República Dominicana.

Sus miembros fundadores expresaron que "la formalización de ADTM refleja nuestro firme compromiso con los pacientes, sus familias y la comunidad médica. Al unir ciencia, investigación y educación, trabajamos para transformar la calidad de vida de quienes conviven con estas condiciones".

Entre sus principales objetivos, la ADTM desarrollará congresos científicos, programas de capacitación para profesionales de la salud, campañas de concienciación pública y la elaboración de guías clínicas adaptadas a la realidad nacional, siempre sustentadas en la evidencia científica internacional.

Asimismo, promoverá alianzas con organizaciones globales para acercar al país las más recientes innovaciones y tratamientos en este campo.

Más allá del ámbito clínico, la ADTM aspira a incidir en la formulación de políticas públicas que garanticen un acceso equitativo a terapias avanzadas y medicamentos esenciales, contribuyendo así a un sistema de salud más justo e inclusivo.

Sobre ADTM

La Alianza Dominicana de Trastornos del Movimiento es una organización sin fines de lucro dedicada al estudio, la investigación y el acompañamiento integral en el campo de la neurología especializada.

Fundada por un grupo de neurólogos comprometidos, promueve un enfoque humano, científico e integral para mejorar la vida de los pacientes afectados por trastornos del movimiento en República Dominicana.