La Cámara de Comercio de España pone en agenda el futuro de la inversión energética en RD

Lucy Peralta, Andrés Mejía, Lorea Arribalzaga, Joel Santos, Francisco Pérez , Pilar Serret, Artur Cabré e Iban Campo participaron en la actividad de la Camacoesrd. ( FUENTE EXTERNA )

Con más de 2,700 megavatios de capacidad renovable instalada y una inversión extranjera en crecimiento, impulsada en gran parte por capital español, la República Dominicana se posiciona entre los mercados energéticos más dinámicos del Caribe.

En este contexto, la Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana (Camacoesrd) organizó el desayuno empresarial "En la era de la incertidumbre: la inversión en energías renovables, presente y futuro", un foro de diálogo centrado en los desafíos y oportunidades que marcarán la próxima etapa del sistema eléctrico dominicano.

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La jornada convocó a ejecutivos del sector energético, representantes de empresas internacionales, inversionistas, autoridades y especialistas del mercado eléctrico en un foro que combinó análisis técnico, visión estratégica y networking de alto nivel, poniendo sobre la mesa temas clave para el desarrollo energético del país.

El encuentro inició con la participación del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien compartió las perspectivas del gobierno dominicano para fortalecer el desarrollo de las energías renovables, impulsar soluciones de almacenamiento y avanzar en la modernización de la red eléctrica, aspectos clave para facilitar la integración eficiente de la generación limpia y consolidar al país como un destino atractivo para el capital en el mercado energético.

La presentación del ministro corrió a cargo de Pedro Valdez, presidente del Comité de Energía, Infraestructura, Logística y Transporte de Camacoesrd, quien puso en contexto el papel que desempeña la inversión internacional, y particularmente la española, en la evolución del sector eléctrico dominicano.

Contenido del programa

El programa incluyó el panel "Experiencias en el Mercado Eléctrico Mayorista", moderado por Rafael Zapata, presidente de Electrotex del Caribe Consultores Energéticos, donde especialistas analizaron los retos operativos y regulatorios que acompañan la expansión de la generación renovable en el país.

En este segmento participaron:

Lucy Peralta , directora de Desarrollo de Negocios México, Centroamérica y Caribe de Acciona Energía.

, directora de Desarrollo de Negocios México, Centroamérica y Caribe de Acciona Energía. Carlos Rodríguez , director de Obras de Elecnor .

, director de Obras de . Carlos González , country manager de Ecoener.

, country manager de Ecoener. Gustavo Vergara, chief investment officer de GP Capital Partners.

Los expositores compartieron sus experiencias en el desarrollo, construcción y operación de proyectos de generación renovable a gran escala.

Durante el diálogo se abordó uno de los temas más relevantes para el sistema eléctrico dominicano en esta etapa de crecimiento: el vertimiento de energía renovable, fenómeno que ocurre cuando parte de la generación de fuentes limpias no logra integrarse plenamente a la red.

Los expertos coincidieron en que este escenario, lejos de representar una limitación estructural, abre la puerta a una nueva fase de modernización de la infraestructura de transmisión, basada en almacenamiento energético, digitalización de redes, fortalecimiento regulatorio y optimización del despacho por mérito económico.

Finanzas verdes y nuevas oportunidades de inversión

La agenda continúo con otro panel: "Financiamiento y sostenibilidad de inversión", moderado por José María Maldonado Stark, socio gerente de Russin, Vecchi & Heredia Bonetti, en el que se analizaron las tendencias que están marcando el financiamiento de proyectos energéticos en la región.

La conversación reunió a Laura Sanchís, gerente de Banca de Inversión de Banco Popular Dominicano; Katherine Rosa, socia de Energía y Financiamiento de Proyectos de Jiménez Peña; Mariana Ruiz, jefa de representación regional del Banco Europeo de Inversiones; y Rosa Romero, vicepresidente de Finanzas Estructuradas de Banco BHD.

Desde la perspectiva financiera, los participantes destacaron el creciente protagonismo de las finanzas verdes y los criterios ESG, estándares que evalúan el impacto ambiental, social y de gobernanza de los proyectos y que hoy se consolidan como un marco clave para estructurar inversiones sostenibles en infraestructura energética.

El impulso de estos mecanismos, junto al desarrollo de soluciones tecnológicas como sistemas de almacenamiento energético y redes inteligentes, genera nuevas oportunidades de flujo de capital para los próximos años.

En los últimos cinco años, la inversión española en el sector energético dominicano ha crecido más de un 217 %, concentrándose principalmente en proyectos de energías renovables y consolidando a España como uno de los socios estratégicos en la transformación energética del país.

Más allá de ser un espacio para el análisis técnico, el desayuno empresarial se convirtió en un punto de encuentro entre líderes empresariales, autoridades e inversionistas.

Aquí se destacó el papel de la Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana como una plataforma clave para promover la inversión, propiciar el diálogo empresarial y consolidar las relaciones económicas bilaterales.