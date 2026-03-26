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Pucmm lidera Centroamérica y el Caribe en Turismo, según Rankings QS

Es la primera vez que la universidad figura en esta clasificación por áreas del QS

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    Pucmm lidera Centroamérica y el Caribe en Turismo, según Rankings QS
    La Pucmm fue la primera universidad del país en valorar el turismo como motor de desarrollo nacional. (FUENTE EXTERNA)

    La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) se convirtió en la universidad número 1 de Centroamérica y el Caribe, y en la posición 6 de Latinoamérica, en el área de gestión de Hospitalidad y Turismo, según el QS World University Rankings by Subject 2026.

    Esta clasificación anual elaborada por Quacquarelli Symonds (QS) evalúa los programas académicos de las instituciones de educación superior a nivel mundial. Es la primera vez que la Pucmm figura en esta clasificación por áreas del QS.  

    Para elaborar la edición de este año, QS hizo un análisis comparativo de más de 18,300 programas universitarios de más de 1,700 universidades de todo el mundo, e incluyó 55 disciplinas

    La Pucmm fue ranqueada en el área de gestión de hospitalidad y turismo (Hospitality & Leisure Management), ubicándose en la posición 113 a nivel mundial. Actualmente, Pucmm ofrece dos carreras de grado en esta área: Hospitalidad y Turismo; y Gastronomía y Artes Culinarias.  Además, un técnico superior en Artes Culinarias.

    La Madre y Maestra fue la primera universidad del país en valorar el turismo como motor de desarrollo nacional e incluirla como formación académica. Fue en el año 1978 que ofreció una capacitación técnica en hotelería, con apoyo de la reconocida Universidad de Cornell y en el 1984, con el respaldo de la Universidad de Nevada, el programa fue elevado a licenciatura. 

    Lidera rankings UNIRANKS y Webometrics 2026

    La Pucmm fue también clasificada en el World University Rankings de la plataforma internacional UNIRANKS 2026, como la universidad número 1 de República Dominicana de las 35 universidades dominicanas verificadas en esta edición, y en el puesto 52 de Latinoamérica, entre más de 270 universidades top de la región. 

    UNIRANKS 2026 es un "motor" de clasificación centrado en los alumnos que evalúa parámetros como el bienestar estudiantil, empleabilidad, calidad académica, transformación digital, reputación global e innovación. 

    En el ranking Web of Universities (Webometrics) 2026, que mide la generación de conocimiento científico académico visualizado desde la web, PUCMM se ubicó en la posición número 1 de República Dominicana, 8 en el Caribe, y 284 en Latinoamérica, de más de 3,700 universidades latinoamericanas clasificadas en la edición 2026. 

    Webometrics Ranking es una iniciativa del Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España que mide a las universidades en función de su presencia digital, influencia académica, apertura y visibilidad global. 

    Este año se recopilaron datos de más de 32,000 instituciones de educación superior en más de 200 países del mundo.

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