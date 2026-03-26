United Truck Parts lanza Neumáticos NAMA en República Dominicana

United Truck Parts anunció el lanzamiento oficial de la marca internacional NAMA en el mercado dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

United Truck Parts, empresa de distribución de repuestos y soluciones para el sector automotriz y de transporte pesado, anunció el lanzamiento oficial de la marca internacional NAMA en el mercado dominicano.

Con presencia en más de 100 países y una sólida trayectoria en la fabricación de neumáticos para vehículos livianos, camiones, maquinaria industrial y agrícola, Neumáticos NAMA llega al país como una alternativa confiable y competitiva, diseñada para responder a las necesidades de un mercado en constante crecimiento.

Este lanzamiento representa un paso estratégico para United Truck Parts, que continúa ampliando su portafolio con marcas globales de alto desempeño, enfocadas en ofrecer una excelente relación calidad-precio.

NAMA se destaca por su enfoque en durabilidad, seguridad y eficiencia, alineándose con las exigencias del transporte moderno en la República Dominicana.

"Con la incorporación de Neumáticos NAMA, reafirmamos nuestro compromiso de brindar soluciones accesibles y confiables a nuestros clientes. Esta marca representa una oportunidad para el mercado local de acceder a neumáticos de calidad internacional a precios competitivos", expresó Pablo Iglesias, gerente de Centros de Servicios.

El portafolio disponible incluirá una amplia gama de neumáticos para vehículos comerciales, transporte pesado y aplicaciones especializadas, garantizando disponibilidad inmediata y respaldo local a través de la red de distribución de United Truck Parts.

United Truck Parts reafirma su liderazgo y su compromiso con la calidad, asegurando que sus clientes accedan a productos de primer nivel que cumplen con los más altos estándares internacionales.

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Los neumáticos NAMA pueden adquirirse a través de los centros de servicio Gulf Express, distribuidores autorizados Atlantic Tires en Punta Cana, United Fleet en Puerto Plata, así como en otros centros autorizados a nivel nacional, garantizando disponibilidad y respaldo en todo el país.

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