Amadita fortalece vínculos con la comunidad médica de la región Este

Marisol Villegas, Anny Castellanos, Carlos Emil Salomón y Rossi González participaron en la actividad de Amadita. ( FUENTE EXTERNA )

Amadita, referente en servicios de diagnóstico en la República Dominicana, realizó una exclusiva cata–cena en la zona de Punta Cana, dirigida a médicos de distintos gremios, con el objetivo de crear un espacio de cercanía, intercambio y fortalecimiento de relaciones con la comunidad médica de la región Este, y de manera particular, de la provincia La Altagracia.

El encuentro, organizado por el equipo de Visita Médica de Amadita, reunió a especialistas en pediatría, medicina interna, diabetología, gastroenterología, ginecología, cardiología, hematología, otorrinolaringología y cirugía plástica.

La convocatoria se centró en médicos de zonas clave, incluyendo Friusa, Bávaro, Punta Cana, Verón e Higüey. Asimismo, participaron representantes de centros de salud de alto impacto en la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/2-yadira-cedeno-elizabeth-sanchez-y-osiris-valdez-6d1ff9a4.jpg Yadira Cedeño, Elizabeth Sánchez y Osiris Valdez. (FUENTE EXTERNA)

La actividad tuvo lugar en el restaurante La Locanda, en BlueMall Punta Cana, y la cata fue dirigida por la reconocida Sula Sommelier, quien guio a los asistentes a través de una experiencia enológica diseñada para el disfrute y la conversación amena.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Carlos Salomón, gerente de Visita Médica de Amadita, y Anny Castellanos, directora Comercial, quienes destacaron la importancia de la alianza entre Amadita y la clase médica de la región Este para garantizar diagnósticos oportunos y resultados clínicamente confiables.

En nombre de la institución, ambos ejecutivos reafirmaron el compromiso de Amadita de seguir ofreciendo un servicio basado en la calidad, la innovación y la cercanía con sus médicos remitentes en todo el país.

Importancia estratégica

Para Amadita, la región Este reviste una importancia estratégica, razón por la cual cuenta con varias sucursales ubicadas de manera conveniente en Friusa, Verón e Higüey, para ofrecer cercanía, accesibilidad y comodidad a la población de esta zona del país.

Con iniciativas como esta cata–cena, Amadita continúa impulsando su posicionamiento en la región Este, a la vez que fortalece los lazos de colaboración con los profesionales de la salud que confían cada día en sus servicios.

Con más de 75 sucursales a nivel nacional y soluciones diagnósticas confiables, Amadita reafirma su compromiso de actuar como un aliado integral de bienestar, acompañando a las personas con servicios que contribuyen a una mejor calidad de vida.