Caribbean Cinemas celebra su gala benéfica La Gran Noche del Cine a beneficio de cuatro fundaciones

Ana López Michaell Carrady y Zumaya Cordero participaron en la actividad de Caribbean Cinemas. ( FUENTE EXTERNA )

Caribbean Cinemas celebró con éxito en la República Dominicana la gala benéfica "La Gran Noche del Cine", bajo la sombrilla de su proyecto de responsabilidad social Caribbean Educa.

El encuentro, realizado en Downtown Center, estuvo encabezado por Michael Carrady, vicepresidente de Comunidad de Caribbean Educa, quien destacó la importancia del evento y agradeció el respaldo recibido para hacer posible la iniciativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/2-principal-ejecutivos-de-caribbean-cinemas-con-representantes-de-las-4-fundaciones-302be205.jpeg Ejecutivos de Caribbean Cinemas con representantes de las cuatro fundaciones. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/ircania-garcia-y-rosalba-garciajpg-aa154410.jpeg Ircania García y Rosalba García. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/liza-arzeno-danielo-ginebra-y-nicole-brugaljpg-6f33868e.jpeg Liza Arzeno, Danielo Ginebra y Nicole Brugal. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/sarine-feliz-y-yamilet-gonzalezjpg-cbfd2155.jpeg Sarine Feliz y Yamilet González. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"Nos llena de satisfacción ver la acogida y el impacto que tuvo esta segunda edición de La Gran Noche del Cine. Este evento reafirma nuestro compromiso, a través de Caribbean Educa, de seguir aportando al desarrollo educativo y cultural del país. Agradecemos profundamente el apoyo de las empresas y personas que se sumaron a esta causa, ya que gracias a ellos pudimos transformar una noche dedicada al cine en oportunidades reales para diversas fundaciones", expresó Carrady.

Asimismo, agradeció especialmente el respaldo de empresas aliadas como Banco Popular Dominicano, Altice Dominicana, Hageco, Cervecería Nacional Dominicana y Carrefour, cuyo apoyo fue clave para el éxito de la gala.

Con una propuesta gastronómica diseñada por el chef Emil Vega, la gala contó con diversas amenidades, entre ellas la transmisión en vivo de la ceremonia de los Premios Óscar, presentaciones artísticas y la proyección de filmes nominados.

La actividad se realizó a beneficio de las fundaciones Quiéreme Como Soy, Los Arturitos, Despertar Divino y Futuro Cierto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/amaya-cuevas-y-dayanara-hernandezjpg-a4d27a50.jpeg Amaya Cuevas y Dayanara Hernández. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/ana-maspons-y-erick-gonzalezjpg-e94d157b.jpeg Ana Maspons y Erick González. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/rosibel-chevalier-y-maria-isabel-mercedes-parrajpg-9781045e.jpeg Rosibel Chevalier y Maria Isabel Mercedes Parra. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Sobre Caribbean Educa

Caribbean Educa es el proyecto de responsabilidad social corporativa del grupo Caribbean Cinemas, creado con el propósito de generar un impacto positivo y sostenible en la sociedad a través de la educación, el arte y la cultura como herramientas de transformación.

A través de sus iniciativas, Caribbean Educa desarrolla programas y actividades orientadas a fortalecer las capacidades humanas, creativas y profesionales de las personas a lo largo de su ciclo de vida, desde la niñez hasta la adultez, promoviendo el acceso al conocimiento, el pensamiento crítico y la expresión artística como motores de desarrollo individual y comunitario.

El proyecto se fundamenta en tres pilares estratégicos que guían cada una de sus acciones: educación de calidad, trabajo decente e igualdad de género, alineados con valores de inclusión, equidad y crecimiento sostenible.