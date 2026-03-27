Check Point y Asystec realizan conferencia de las capacidades de plataforma de Exposure Management

Moisés Acevedo, Raymond Marcelino, Eliana Wessin y Alexbry Fernández participaron en la actividad de Check Point y Asystec. ( FUENTE EXTERNA )

Las empresas Check Point Software Techonologies, junto a Asystec realizaron conferencia de las capacidades más avanzadas de su plataforma de Exposure Management, a un exclusivo grupo de profesionales. Raymond Marcelino, CEO de la empresa Asystec, señaló que la misma se efectuó en unos de los salones del AC Hotel By Marriot, Santiago de Los Caballeros.

Durante la conferencia titulada "CTEM: de la Visibilidad a la acción", se contó con la participación de los expositores Eliana Wessin Amadis, Territory Manager, Alexbry Fernández, Security Engineer, y Moisés Acevedo, EM Specialist de la empresa Check Point.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/foto-7-expositor-moises-acevedo--em-specialist-chek-point-f7689680.jpg Expositor Moises Acevedo, EM Specialist de Chek Point. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/foto-8-expositor-alexbry-fernandez-security-engineer-check-point-a9d1fb9f.jpg Expositor Alexbry Fernández, Security Engineer de Check Point. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Estrategia de ciberseguridad

Esta fue una experiencia diseñada para transformar la manera en que las organizaciones gestionan su estrategia de ciberseguridad, pasando de la simple visibilidad a la ejecución efectiva.

Además, este fue un exclusivo encuentro en el que profesionales enfocaron las capacidades más avanzadas de la plataforma de Exposure Management, diseñada para fortalecer la ciberresiliencia de las organizaciones dominicanas.

La conferencia destacó tres pilares clave:

Inteligencia de amenazas global para identificar campañas activas, vulnerabilidades explotadas e infraestructura maliciosa en tiempo real.

global para identificar campañas activas, e en tiempo real. Priorización de vulnerabilidades basada en explotabilidad real, contexto del negocio y efectividad de los controles existentes .

basada en explotabilidad real, y efectividad de los . Remediación segura y automatizada, que permite aplicar acciones como virtual patching y activación de IPS a escala, reduciendo riesgos sin interrumpir la operación.

Con estas capacidades, Check Point reafirma su compromiso con elevar el nivel de seguridad cibernética en la región.