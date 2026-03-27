Cleaner Studio Luxury Place lanza nueva generación de vehículos Changan

Fausto Infante, Kaistila Pimentel, Yasser González, Edith Pérez de González, Práxedes Castillo Bellapart y Yogananda Pérez participaron en la actividad de Cleaner Studio Luxury Place. ( FUENTE EXTERNA )

Mediante un cóctel realizado especialmente para un grupo selecto de clientes exclusivos, los ejecutivos de la empresa Cleaner Studio Luxury Place realizó el lanzamiento de la nueva generación de los modelos CS55 y la CS75 plus de la prestigiosa marca de vehículos Changan.

Durante el evento los invitados pudieron conocer de primera mano la belleza, la tecnología e innovación que distingue esta marca automotriz respetada en todo el mundo.

El cóctel realizado en las nuevas instalaciones de Cleaner Studio el señor Yasser González, CEO de Cleaner Studio Luxury Place, expresó que este lanzamiento representa a sus clientes lo mejor un paso importante en el compromiso de ofrecer a sus clientes lo mejor en movilidad versátil, que combina tecnología, diseño futurista y eficiencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/foto-20-la-nueva-generacion-del-modelo-cs75-plus-de-la-prestigiosa-marca-de-vehiculos-changan-dc52644c.jpg La nueva generación del modelo CS75 plus de la prestigiosa marca de vehículos Changan. (FUENTE EXTERNA)

González aprovechó la ocasión para informar que contarán con el financiamiento de todas las entidades bancarias del país y como novedad afirmó que los clientes ya podrán contar con los mejores planes de financiamiento del mercado a través de la Pre-Feria "Fleximovil BHD 2026".

Además de la facilidad de poder empezar a pagar a partir del mes de julio del presente año con condiciones de feria.

De su lado, el señor Práxedes Castillo Bellapart, presidente de Bella Castle Investment, expresó la emoción que siente la empresa de poder mostrarles a los presentes estos nuevos modelos insignias que han marcado estándar de calidad y tecnología en la industria automotriz durante décadas.

Castillo afirmó además que la integración de Changan al portafolio de vehículos de Cleaner Studio responde a la creciente demanda en el mercado dominicano de este estilo de movilidad de alta tecnología y con una gran relación precio/calidad.

Los nuevo modelos

Durante el evento el señor Fausto Infante, director comercial de Cleaner Studio Luxury Place y el señor Yogananda Pérez, gerente comercial de Bella Castle Investment, tuvieron la responsabilidad de mostrar a los clientes estos nuevos modelos que han marcado un antes y un después en la industria automotriz, al romper paradigmas en tecnología, diseño de vanguardia y estándares de calidad.

Durante su presentación, señalaron que la nueva generación de vehículos integra sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conectividad inteligente y mejoras en eficiencia energética, elementos que han impulsado su posicionamiento en mercados internacionales.

Asimismo, resaltaron que Changan se consolida como uno de los fabricantes de mayor crecimiento a nivel global, superando el millón de unidades vendidas en sus modelos más recientes, lo que refleja la confianza del público y la expansión sostenida de la marca en América Latina, Europa y Asia