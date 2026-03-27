Industrias San Miguel se alínea al Pacto Nacional de Seguridad Vial junto al Intrant

Con el objetivo de elevar los estándares de seguridad en las carreteras, Industrias San Miguel (ISM) certificó a 389 conductores de su red de distribución bajo las directrices del Intrant.

Este esfuerzo se suma a sus sistemas de monitoreo y supervisión constante, formando parte de un plan continuo para mitigar riesgos en su operación logística nacional.

De esta forma ISM fortalece su modelo operativo, priorizando el respeto a las normativas de tránsito y la protección de la ciudadanía en cada trayecto.

Riesgo de accidentes

Esta iniciativa se enmarca en el apoyo de ISM al Pacto Nacional por la Seguridad Vial, liderado por el presidente de la República Dominicana, el cual tiene como meta reducir el riesgo de accidentes en un 50 % para el año 2030.

En este contexto, la empresa asume las directrices del Decreto 656-24, que declara de alto interés la seguridad vial a nivel nacional y establece el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2025-2030 bajo la coordinación del Intrant.

El programa de certificación se ejecutó en dos fases estratégicas: un taller de habilidades conductuales para los conductores de la flota pesada y una especialización en manejo defensivo para el equipo de distribución.

El currículo técnico se centró en el cumplimiento estricto de la Ley 63-17, abordando críticamente la gestión de crisis en carretera, el respeto a los límites de velocidad, el mantenimiento preventivo y la mitigación de la fatiga.

Esta jornada de profesionalización tuvo un despliegue nacional, impactando unidades en Santiago Rodríguez, Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Francisco, Nagua, Puerto Plata, Higüey y La Romana.

Esta iniciativa formativa se suma a las medidas de control de la empresa, cuya flota de carga utiliza sistemas de geolocalización (GPS) para el monitoreo de velocidad en tiempo real.

Asimismo, la incorporación progresiva de videovigilancia en unidades de transporte pesado refuerza la capacidad de supervisión de la compañía, permitiendo auditar el desempeño en ruta y fortalecer el cumplimiento de las normativas de tránsito en las carreteras del país.

El acto de certificación fue encabezado por Arturo Marroquín, gerente general de ISM, y Mario Medina, gerente de asuntos corporativos y sostenibilidad, junto a Maximiliana Manzueta, directora de la Escuela Nacional de Educación Vial del Intrant quien destacó el compromiso de la empresa con la seguridad colectiva:

"La profesionalización de los conductores de carga pesada y distribución es un paso fundamental para pacificar nuestras vías. Saludamos la iniciativa de ISM de certificar a su flota bajo los estándares del Intrant, integrándose activamente al Plan Estratégico Nacional para reducir la siniestralidad en el país", comentó.

Tras la entrega de las certificaciones, el gerente general de ISM en República Dominicana, Arturo Marroquín, reafirmó que este programa es una pieza clave dentro de un ecosistema de seguridad mucho más amplio.

Para el ejecutivo, esta formación no es un evento puntual, sino el eje de una estrategia permanente de sostenibilidad y respeto a la vida.

"Nuestra alineación al Pacto Nacional por la Seguridad Vial es un compromiso de acción constante. Al certificar al 85% de nuestra flota de transporte pesado bajo los estándares del INTRANT, estamos elevando el rigor de nuestra operación en las vías", afirmó Marroquín.

Sobre ISM

Industrias San Miguel (ISM), se caracteriza por la eficiencia en el servicio y la calidad, factores que han contribuido, en más de 20 años, a reafirmar el liderazgo de la empresa basado en la fortaleza de sus principios y valores corporativos.

La posición que ocupa actualmente ISM, con sus marcas Kola Real, Cool Heaven, Frutop, Generade y Enerup, se debe a su espíritu de sana competencia, con el cual ha sabido ganarse la preferencia de los consumidores, además de una clara visión de largo plazo, donde el emprendimiento y la inversión han sido esenciales.

ISM ha asumido una actitud de compromiso social, apoyando además el arte nacional y proyectos de protección comunitaria y ambiental, que aseguran continuar por la senda de un crecimiento sostenible.