Banco Caribe reúne a líderes empresariales en encuentro anual "Perspectiva Caribe"

Edgar del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe, dio más detalles de esta iniciativa. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de generar espacios de análisis estratégico y aportar valor a la toma de decisiones empresariales, Banco Caribe celebró una nueva edición de Perspectiva Caribe, un encuentro exclusivo que reunió a líderes del sector para reflexionar sobre el entorno económico global y sus implicaciones a nivel local.

La iniciativa forma parte del compromiso de la entidad de fortalecer el relacionamiento con sus clientes y ofrecerles acceso a información de alto nivel, visión estratégica y perspectivas que contribuyan a anticipar escenarios y tomar decisiones informadas en un entorno cada vez más dinámico.

Al referirse a la iniciativa, Edgar del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe, destacó: "En Banco Caribe creemos en el valor de generar espacios de pensamiento estratégico para nuestros clientes. Perspectiva Caribe es una muestra de nuestro compromiso de acompañarlos no solo desde el ámbito financiero, sino también desde la visión, el análisis y la anticipación que exige el entorno actual".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/raul-ovalle-perspectiva-caribe-2026-d1439efd.png Durante la actividad el economista Raúl Ovalle impartió una conferencia magistral. (FUENTE EXTERNA)

Conferencia magistral

En esta ocasión, la conferencia magistral estuvo a cargo del economista Raúl Ovalle, quien abordó el tema "La crisis geopolítica y su impacto macroeconómico en la República Dominicana", ofreciendo un análisis profundo sobre las tensiones internacionales, sus efectos en los mercados y las implicaciones para el desarrollo económico del país.

Durante el evento, los asistentes también tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y participar en conversaciones de alto nivel, consolidando este espacio como una plataforma de pensamiento estratégico donde convergen tendencias económicas, innovación tecnológica y proyecciones de futuro.

Perspectiva Caribe reafirma así su propósito de ser más que un evento: un punto de encuentro donde la información se transforma en perspectiva y la perspectiva en decisiones que impulsan el crecimiento sostenible de las empresas y del país.