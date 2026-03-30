BMI Seguros reconoce a corredores destacados en la Gala de la Productividad

BMI Seguros República Dominicana celebró la premiación de su Gala de la Productividad, un encuentro que reunió a destacadas firmas de corredores de seguros en una noche dedicada a reconocer el desempeño, la innovación y el compromiso de los profesionales que impulsan el desarrollo del sector asegurador en el país.

El evento sirvió como escenario para destacar los resultados alcanzados durante el 2025 y para reafirmar la relación estratégica entre la compañía y su red de corredores, aliados clave en la expansión y consolidación de las soluciones de protección que ofrece la empresa.

Durante la ceremonia, Efrén Ortiz, director general de BMI República Dominicana, invitó a los asistentes a reflexionar sobre el camino recorrido a lo largo del último año, resaltando los logros que han fortalecido el posicionamiento de la empresa y de sus socios estratégicos en el mercado local.

"Este encuentro nos permite reconocer el esfuerzo, la disciplina y la visión de quienes día a día contribuyen al crecimiento de nuestra organización y al desarrollo del sector asegurador", expresó Ortiz, al tiempo que agradeció la confianza depositada por los corredores en la propuesta de valor de BMI.

La gala también contó con la participación de Manuel Trujillo, Senior Vice President & Head of LATAM Insurance de BMI, quien compartió con los asistentes la visión estratégica de la organización para el 2026.

Destacó las oportunidades de crecimiento regional y la importancia de continuar impulsando la innovación, la excelencia en el servicio y el fortalecimiento de las relaciones con los aliados de la compañía en América Latina.

Verónika Ramírez, directora comercial de BMI Rep. Dominicana, encabezó la premiación anual a los socios comerciales con mejores resultados en 2025, en categorías que valoran la productividad, el crecimiento sostenido, la retención de clientes y la trayectoria dentro del sector asegurador.

Entre los galardonados destacaron Varlor Holding Corredores de Seguros, S.R.L., reconocido como Mayor Productor, y Grupo Montero Torres Corredores de Seguros, distinguido por registrar el Mayor Volumen de Ventas.

Como parte de los momentos más destacados, se realizó la entrega del reconocimiento correspondiente a la Convención Internacional Berlín 2026, uno de los incentivos de mayor prestigio dentro del programa de productividad de la empresa.

Asimismo, se anunció oficialmente el Seminario Internacional 2027, que tendrá como destino la ciudad de Montreal, ampliando las oportunidades de formación, networking y proyección internacional para los corredores aliados.

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La actividad concluyó con una cena maridaje de celebración que reunió a ejecutivos, corredores y aliados estratégicos, reafirmando el compromiso de BMI Seguros con la excelencia y el crecimiento sostenible del mercado asegurador dominicano.

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