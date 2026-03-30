La Fundación Mir celebra Magical Splendor Gala 2026

Lyanne Azqueta y Lian Fanjul de Azqueta. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación MIR celebró con gran éxito su esperada Magical Splendor Gala 2026 en Casa Grande, en una velada que combinó elegancia, solidaridad y compromiso social.

El evento tuvo como objetivo principal la recaudación de fondos para continuar impulsando programas educativos en beneficio de niños y niñas de la comunidad.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, el evento se realizó y superó las expectativas de todos los presentes.

La asistencia y participación de invitados, colaboradores y patrocinadores evidenciaron un firme respaldo a la causa, logrando convertir la noche en un rotundo éxito.

Durante la velada, las señoras Lian Fanjul y Lyanne Azqueta Fanjul expresaron su agradecimiento a las más de 300 personas que se dieron cita en la gala.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/fundacion-mir-2-ab988401.jpg Selinée Mendez y Felipe Rangel. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/fundacion-mir-3-42017b25.jpg Yudelka Checo y Hugo Sluimer. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/fundacion-mir-4-8627270a.jpg Sarah Viñas, Renata Soñé e Isabel Soñé. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/fundacion-mir-5-aeae7e44.jpg Amy Garvy, Raissa Enis, Raysa Fanjul y Lilliam Arguelles. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/fundacion-mir-6-ba9a0588.jpg Andres Pichardo y Thea VanderWerf. (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

En sus palabras, Lyanne Azqueta Fanjul resaltó que el compromiso de los asistentes con la causa fue especialmente significativo y los invitó a seguir formando parte de la misión de la Fundación.

Asimismo, se reconoció la destacada participación de Naeem Khan, quien aportó su talento y prestigio al evento, contribuyendo a realzar la experiencia y a fortalecer el impacto de la iniciativa.

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La Magical Splendor Gala 2026 se consolida, así como una plataforma clave para la recaudación de fondos y la sensibilización social, reafirmando el compromiso de la Fundación MIR con la educación y el desarrollo de las futuras generaciones.