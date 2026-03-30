La Fundación Mir celebra Magical Splendor Gala 2026
El evento tuvo como objetivo principal la recaudación de fondos para continuar impulsando programas educativos en beneficio de niños y niñas de la comunidad
La Fundación MIR celebró con gran éxito su esperada Magical Splendor Gala 2026 en Casa Grande, en una velada que combinó elegancia, solidaridad y compromiso social.
El evento tuvo como objetivo principal la recaudación de fondos para continuar impulsando programas educativos en beneficio de niños y niñas de la comunidad.
A pesar de las condiciones climáticas adversas, el evento se realizó y superó las expectativas de todos los presentes.
La asistencia y participación de invitados, colaboradores y patrocinadores evidenciaron un firme respaldo a la causa, logrando convertir la noche en un rotundo éxito.
Durante la velada, las señoras Lian Fanjul y Lyanne Azqueta Fanjul expresaron su agradecimiento a las más de 300 personas que se dieron cita en la gala.
En sus palabras, Lyanne Azqueta Fanjul resaltó que el compromiso de los asistentes con la causa fue especialmente significativo y los invitó a seguir formando parte de la misión de la Fundación.
Asimismo, se reconoció la destacada participación de Naeem Khan, quien aportó su talento y prestigio al evento, contribuyendo a realzar la experiencia y a fortalecer el impacto de la iniciativa.
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- La Magical Splendor Gala 2026 se consolida, así como una plataforma clave para la recaudación de fondos y la sensibilización social, reafirmando el compromiso de la Fundación MIR con la educación y el desarrollo de las futuras generaciones.