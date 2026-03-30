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Fundación MIR
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La Fundación Mir celebra Magical Splendor Gala 2026

El evento tuvo como objetivo principal la recaudación de fondos para continuar impulsando programas educativos en beneficio de niños y niñas de la comunidad

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    La Fundación Mir celebra Magical Splendor Gala 2026
    Lyanne Azqueta y Lian Fanjul de Azqueta. (FUENTE EXTERNA)

    La Fundación MIR celebró con gran éxito su esperada Magical Splendor Gala 2026 en Casa Grande, en una velada que combinó elegancia, solidaridad y compromiso social. 

    El evento tuvo como objetivo principal la recaudación de fondos para continuar impulsando programas educativos en beneficio de niños y niñas de la comunidad.

    A pesar de las condiciones climáticas adversas, el evento se realizó y superó las expectativas de todos los presentes. 

    La asistencia y participación de invitados, colaboradores y patrocinadores evidenciaron un firme respaldo a la causa, logrando convertir la noche en un rotundo éxito.

    Durante la velada, las señoras Lian Fanjul y Lyanne Azqueta Fanjul expresaron su agradecimiento a las más de 300 personas que se dieron cita en la gala. 

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    Selinée Mendez y Felipe Rangel.
    Selinée Mendez y Felipe Rangel. (FUENTE EXTERNA)
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    Yudelka Checo y Hugo Sluimer.
    Yudelka Checo y Hugo Sluimer. (FUENTE EXTERNA)
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    Sarah Viñas, Renata Soñé e Isabel Soñé.
    Sarah Viñas, Renata Soñé e Isabel Soñé. (FUENTE EXTERNA)
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    Amy Garvy, Raissa Enis, Raysa Fanjul y Lilliam Arguelles.
    Amy Garvy, Raissa Enis, Raysa Fanjul y Lilliam Arguelles. (FUENTE EXTERNA)
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    Andres Pichardo y Thea VanderWerf.
    Andres Pichardo y Thea VanderWerf. (FUENTE EXTERNA)

      En sus palabras, Lyanne Azqueta Fanjul resaltó que el compromiso de los asistentes con la causa fue especialmente significativo y los invitó a seguir formando parte de la misión de la Fundación

      Asimismo, se reconoció la destacada participación de Naeem Khan, quien aportó su talento y prestigio al evento, contribuyendo a realzar la experiencia y a fortalecer el impacto de la iniciativa.

      Más

      • La Magical Splendor Gala 2026 se consolida, así como una plataforma clave para la recaudación de fondos y la sensibilización social, reafirmando el compromiso de la Fundación MIR con la educación y el desarrollo de las futuras generaciones.
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