Ágora celebra la tercera Semana de Concienciación sobre el Autismo

En una noche marcada por el arte, la reflexión y el compromiso social, se inauguró la tercera Semana de Concienciación sobre el Autismo en Ágora, cuyo edificio se iluminó de azul como símbolo de apoyo a las personas dentro del espectro autista y sus familias.

El evento, que se extendió hasta el sábado 28 de marzo, incluyó la exposición "Alto relieve: a dos voces", del adolescente Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, de 16 años, dentro del espectro autista, cuyas obras se destacan por el uso del color, la textura y el relieve como formas de expresión.

La iniciativa es impulsada por la Mesa de Diálogo por el Autismo, coordinada por Fernando Quiroz e Iranna Flaviá Luciano, con el propósito de promover una mayor comprensión social sobre el autismo y fortalecer el diálogo entre familias, especialistas y ciudadanía.

Durante la inauguración, Quiroz y Flaviá coincidieron en la necesidad de crear mejores condiciones de vida para las personas dentro del espectro autista, señalando que la inclusión debe traducirse en acciones concretas que garanticen acceso, acompañamiento y oportunidades reales, derribando los muros de la incomprensión, el prejuicio y el silencio.

Cony Taveras, directora comercial de Ágora valoró la importancia de abrir espacios para la sensibilización social a través del arte y el encuentro ciudadano. "Desde Ágora reafirmamos, una vez más, nuestro compromiso con este tipo de iniciativas, apoyando de manera continua proyectos que impulsan la concienciación y la inclusión social".

"Entendemos que la concienciación es solo el primer paso hacia una verdadera sensibilización. Hoy más que nunca, debemos fomentar entornos donde las personas con esta condición y sus familias se sientan respaldadas, comprendidas y respetadas", afirmó.

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La muestra contó con la curaduría de la maestra Alma Vásquez, quien destacó en su texto que en esta propuesta "el volumen y la textura articulan el discurso artístico", dando lugar a composiciones que transmiten movimiento, profundidad y una experiencia sensorial donde el color adquiere cuerpo y presencia.

El acto contó con un momento artístico cargado de emotividad, con la presentación de un monólogo de reflexión a cargo de María Fernanda Acosta Quiroz, prima del artista, así como una oración realizada por sus primos Sebastián Reyes, Sarah Leonor Hernández Quiroz y María Emilia Núñez Quiroz.

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Asistieron a la actividad la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; Edward Rafael Guzmán Padilla, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y el presidente del Conadis, Benny Metz.

Asimismo, el director del CAID Santo Domingo Oeste, psiquiatra Edison Rodríguez; y el presidente de Seguros SURA, James Rodríguez. También participaron especialistas, periodistas, empresarios y representantes de distintos sectores de la vida nacional.

Como parte de la programación, el viernes 27 de marzo se desarrolló una jornada de charlas junto al CAID, abordando temas como el impacto de las pantallas en el autismo, la construcción de redes de apoyo y la intervención asistida con animales.

El sábado 28 de marzo se realizó una jornada psicoeducativa con la presentación del Plan Nacional de Discapacidad del Conadis, la charla "Cuidarme para cuidar", a cargo de la psicóloga Neyelyn Delgado, y el espacio "El autismo desde la familia", con la participación de Mery Valerio y Raddamés de la Rosa.

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La exposición permaneció abierta al público durante los tres días en el primer nivel de Ágora Mall. El lema de este año es "Cuando el arte habla, el mundo escucha". El evento contó con el respaldo de Seguros SURA, Periódico HOY, Taller Alma Vásquez, Típico Bonao, Transtar y Faia Media.

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