IMCA presentó en Santo Domingo el nuevo camión rígido Cat 707

Sergio Soto, Pedro Esteva, Sonia Pérez y Fernando Valerio estuvieron presentes en la actividad de IMCA. ( FUENTE EXTERNA )

IMCA, distribuidor autorizado de soluciones Cat con más de 80 años de trayectoria en el mercado dominicano, realizó el lanzamiento oficial del camión rígido Cat 707 en un evento especial celebrado en su oficina principal en Santo Domingo, con una asistencia estimada de 100 invitados entre clientes y relacionados.

Este nuevo modelo se incorpora al portafolio de la marca, como una solución orientada a movilizar grandes volúmenes de material de manera más eficiente.

La alta capacidad de carga del Cat 707 lo posiciona como una opción ideal para proyectos de gran escala, mientras que su diseño robusto fue concebido para el trabajo continuo en entornos exigentes de construcción pesada y minería.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/14-omar-diaz-isabella-cabrera-y-alfredo-delfino-da5b5a80.jpg Omar Díaz, Isabella Cabrera y Alfredo Delfino. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/13-luis-santana-maximo-ortiz-y-guillermo-aponte-9ee1c30b.jpg Luis Santana, Máximo Ortiz y Guillermo Aponte. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/15-reinaldo-polanco-guillermo-aponte-y-miguel-jimenez-fe4fcf85.jpg Reinaldo Polanco, Guillermo Aponte y Miguel Jiménez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/10-jeury-quiroz-y-antonio-ferreira-4dc01532.jpg Jeury Quiroz y Antonio Ferreira. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/8-adalberto-crisostomo-y-sergio-hernandez-4ecd2be7.jpg Adalberto Crisóstomo y Sergio Hernández. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/9-fernando-valerio-y-rossy-del-rosario-273ebe59.jpg Fernando Valerio y Rossy Del Rosario. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Además, su eficiencia operativa contribuye a optimizar el desempeño del equipo y a reducir el costo por tonelada movida, una variable clave para la rentabilidad de las operaciones.

La presentación del camión rígido Cat 707 estuvo a cargo de Marcus Ribeiro, Senior Product Consultant de Caterpillar, quien expuso las características técnicas y el valor diferencial del equipo, así como su aplicación en operaciones que demandan desempeño constante y alta confiabilidad.

Con este lanzamiento, IMCA reafirma su compromiso de brindar al mercado dominicano soluciones de vanguardia respaldadas por la calidad y durabilidad de la marca Cat®, impulsando nuevas oportunidades comerciales y fortaleciendo la cercanía con sus clientes.

Sobre IMCA

IMCA fue fundada el 22 de agosto de 1945. Este empresa es la representante en República Dominicana y Jamaica de las marcas Cat, SEM, Mobil, John Deere, Metso y Kalmar, ofreciendo equipos de construcción, agrícolas y de trituración, generadores eléctricos, paneles solares, lubricantes, montacargas.

Además, también se especializa en múltiples servicios posventa, desde soluciones digitales, repuestos originales y un moderno taller de clase mundial, para mantener y garantizar la inversión de sus clientes.