La Cámara de Comercio Domínico-Italiana celebró su cena de gala "Dos Mundos, Una Experiencia"

Giovanni Fois, presidente de la Junta Directiva de la CCDI, se dirigió al público durante la actividad. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Comercio Domínico-Italiana (CCDI) celebró el 26 de marzo de 2026 su Cena de Gala "Dos Mundos, Una Experiencia" en el emblemático Hotel Kimpton Las Mercedes, en la Zona Colonial, reuniendo a destacados representantes del ámbito empresarial, institucional y social.

La velada se realizó en el marco del 39.º aniversario de la Cámara y contó con una excelente acogida, consolidándose como un espacio de encuentro de alto nivel que fortaleció los vínculos entre la República Dominicana e Italia.

Inspirada en el diálogo entre la República Dominicana y la región italiana de Umbría, bajo el concepto "Tierras Vivas", la experiencia propuso un recorrido sensorial que fusionó sabores, tradiciones y territorios de ambos países.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/3--domicem-arlette-fernandez-gerente-de-legal-y-comunicacion-stefano-pierotti-cfo-y-lidia-pierotti-y-andrea-brunetti-ceo-f1bfa73d.jpg Arlette Fernández, Stefano Pierotti, Lidia Pierotti y Andrea Brunetti. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/8-edith-marie-perez-rojas-y-yasser-gonzalez--cleaner-studio-6f3334dd.jpg Edith Marie Pérez Rojas y Yasser González. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/23-franklin-p-padilla-abogada-andrea-jose-valdez-abogada-yessie-p-padilla-abogada-yesenia-p-padilla-y-angel-isaac-jose-padilla-consulti-d4a9bd15.jpg Franklin P. Padilla, Andrea José Valdez, Abogada Yessie P. Padilla, Yesenia P. Padilla y Ángel Isaac José. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/24-abogada-yesenia-padilla-y-yessi-nicole-noel-1f2055e7.jpg Yesenia Padilla y Yessi Nicole Noel. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/10-ana-cabrera-ana-vidal-de-cabrera-presidente-grupo-bocel-y-molinos-del-valles-del-cibao-y-anna-gorello-fa634a6a.jpg Ana Cabrera, Ana Vidal de Cabrera y Anna Gorello. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Velada inolvidable

La noche, que tuvo como patrocinador oficial platino Domicem, se estructuró en dos momentos: un primer espacio de bienvenida y networking en formato cóctel, seguido de una cena de gala inspirada en la tradición umbra, reinterpretada en diálogo con ingredientes y matices dominicanos.

La velada inició con la bienvenida institucional de Giovanni Fois, presidente de la Junta Directiva de la Cámara, quien destacó la importancia de esta tipología de encuentros para la comunidad empresarial dominico-italiana y la misión de promover Italia y el Made in Italy, incluyendo regiones de gran valor aún poco conocidas.

La secretaria general de la Cámara, Cecilia Pierotti, introdujo el concepto de la velada y un video sobre la Región Umbria, dejando sucesivamente espacio a S.E. Sergio Maffettone, embajador de Italia en Santo Domingo.

Maffettone dejó constancia del compromiso continuo de la Embajada Italiana en apoyar a la comunidad empresarial dominico italiana y en reforzar los enlaces históricos y de amistad que existen entre ambos países.

Un momento artístico a cargo de los bailarines del Ballet Nacional Dominicano, coreografiados por el director de esta entidad, Pablo Pérez, introdujo a los invitados en la narrativa de la noche.

La propuesta gastronómica en cuatro tiempos fue concebida por el chef Cosimo Urso, del restaurante Zola del Kimpton, y fue guiada integrando un juego dinámico de luces, música y ambientación para cada plato, donde ingredientes umbros, incluyendo el aceite de oliva Monini, fueron fusionando con los dominicanos.

La experiencia se enriqueció con música en vivo, violín y saxofón, y con las intervenciones del tenor italiano Gionata Spina. Propuestas creadas especialmente para la ocasión, como los cócteles de Ron Barceló y el servicio de café de Lavazza RD, fueron parte de la experiencia gastronómica de la noche.

Noche de ritmos

A mitad de la velada, la danza del Ballet Nacional Dominicano volvió a ser protagonista a ritmo de merengue y dando a conocer SóDança in Motion, un proyecto de intercambio formativo internacional para bailarines entre cinco países incluyendo a escuelas y academias de danza en Italia.

Este proyecto fue presentado en conjunto por la directora de la Dirección General de Bellas Artes Marinella Sallent, la maestra de ballet italiana Miriam Bazzano, coordinadora logística del proyecto en República Dominicana y Jocelyne Rodríguez, distribuidora de la marca Só Dança en el país.

Como parte y cierre del programa, se celebró una tómbola a la italiana con premios ofrecidos por empresas aliadas.

El evento contó además con la distinguida presencia de representantes del cuerpo diplomático italiano como:

Maritza Bello , directora de Relaciones Internacionales de ProDominicana .

, directora de Relaciones Internacionales de . Isabel Puig, directora ejecutiva de Codopymes.

Iluminada Severino, Directora de Centro de Innovación Social y Desarrollo Empresarial, Pucmm.

Licia Colombo, presidente Comités Santo Domingo.

Mirtha Mella, fundadora PromueveRD.

Marta Amengual Nicolau, general manager del Hotel Kimpton Las Mercedes.

Asimismo, en esta velada estuvieron presentes distinguidos miembros de la Junta Directiva de la Cámara, entre ellos Miguel Barletta, Mauro Caslini, Adriano Brunetti, Jeanne Marion Landais y María del Pilar Troncoso, junto a otras personalidades de la comunidad empresarial dominico-italiana.

Con la participación de más de 100 invitados, la Cena de Gala reafirmó el compromiso de la Cámara de Comercio Domínico-Italiana de seguir impulsando espacios de alto valor que fomenten el intercambio, la colaboración y el desarrollo entre Italia y la República Dominicana, así como la proyección del Made in Italy en el contexto local.