MINI celebra el talento joven y la música clásica en YMoCA 2026

Los finalistas de la categoría Young Proffesional fueron Manuel E. De la Rosa Modesto (Piano, RD), Rachel Lee Alers Mercado (Violín, PR) y Javier Torres. ( FUENTE EXTERNA )

La música clásica del Caribe se llenó de talento en la Gran Final del BritChamDR Young Musician of the Caribbean Award (YMoCA) 2026, un espacio que se consolida como plataforma clave para la proyección artística y el intercambio cultural en la región.

En esta cuarta edición, jóvenes instrumentistas de 12 a 26 años de República Dominicana, Puerto Rico y Cuba mostraron un alto nivel interpretativo ante un jurado internacional.

Los ganadores fueron Filippo Ciuccarelli Oliva (categoría Junior, República Dominicana), Darío Cuba Hernández (categoría Senior, Cuba) y Javier Torres Delgado (categoría Young Professional, Puerto Rico), reconocidos por su excelencia técnica y proyección artística.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/entrega-de-reconocimiento-a--filippo-ciuccarelli-de-la-categoria-junior-piano-rd-78ee5030.jpg Entrega de reconocimiento a Filippo Ciuccarelli, de la categoría Junior (Piano, RD). (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/finalistas-de-la-categoria-junior-jean-marcos-civil-rosello-marimba-rd-filippo-ciuccarelli-piano-rd--sergio-aranibar-quilichini-violin-ae7a3872.jpg Finalistas de la categoría Junior. Jean Marcos Civil Rosello (Marimba, RD), Filippo Ciuccarelli (Piano, RD), Sergio Aranibar Quilichini (Violín) (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Componente formativo

Más allá de la competencia, el programa integra un componente formativo que vincula a los participantes con instituciones académicas del Reino Unido, fortaleciendo su desarrollo y ampliando sus oportunidades en escenarios internacionales.

En ese contexto, y en coherencia con su herencia británica, MINI se sumó a una iniciativa que promueve la educación, la disciplina artística y la conexión cultural entre el Caribe y el Reino Unido, respaldando espacios que impulsan el talento joven en la región.

Con una presencia que se extendió más allá del escenario de la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, MINI acompañó uno de los momentos más emotivos de la noche al participar en la entrega del premio de la categoría Junior.

Esa misma atención al detalle se reflejó en la experiencia de movilidad brindada al jurado internacional, cuyos traslados se realizaron en un MINI Countryman S, integrando dinamismo y el carácter distintivo de la marca en cada recorrido.

En el área exterior, el modelo Aceman SE 100 % eléctrico captó la atención de los asistentes gracias a su versatilidad, diseño y tecnología. Este SUV compacto, con una propuesta de movilidad sostenible, acompañó la experiencia del evento, integrándose al ambiente de excelencia artística.

Entre aplausos y acordes, MINI dejó su huella en YMoCA 2026, mostrando que el talento y la creatividad también se viven sobre ruedas.