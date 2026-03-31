Spirits Sessions celebra The Cocktail Event 2026

Entre copas diseñadas con precisión y un ambiente marcado por la sofisticación, los ejecutivos de Spirits Sessions celebraron la cuarta edición de The Cocktail Event 2026.

El encuentro, que ya se ha convertido en una cita esperada para los amantes de la alta coctelería en el país, reunió a invitados y conocedores en una velada donde el lujo y la mixología premium fueron los grandes protagonistas.

La velada reunió a las principales marcas internacionales de bebidas espirituosas en una experiencia diseñada para exaltar el arte líquido y la innovación detrás de cada cóctel.

Los asistentes disfrutaron de bares de marcas que ofrecieron tanto clásicos icónicos como creaciones exclusivas concebidas especialmente para esta edición, expresaron los ejecutivos de Spirits Sessions.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/spirits-2-8c3f36fd.jpg Sabrina Almonte y Iván Castillo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/spirits-3-b3fcdcb8.jpg Rosa Espaillat y Miguel Toirac. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/spirits-4-1ba7795a.jpg Sarah Rojas y Carlos Then. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la participación del invitado internacional Brayan Hernández, Head Bartender de Osaka Bogotá, quien presentó una propuesta contemporánea caracterizada por precisión técnica, creatividad y una narrativa sensorial que elevó la experiencia del público.

Su presencia reforzó el carácter global del evento y proyectó a Santo Domingo como escenario de la alta coctelería en la región.

"Más que un evento social, The Cocktail Event se consolidó como un tributo a la cultura de la mixología, donde tradición y vanguardia dialogaron en una atmósfera sofisticada dirigida a un público que valora la excelencia y el detalle", dijo Spirits Sessions.

Desde su fundación en 2019 por Leonardo Del Monte y Miguel Toirac, Spirits Sessions se ha posicionado como una plataforma de experiencias exclusivas que combinan educación, networking y bebidas espirituosas de alta gama.

Su evolución ha dado paso a un portafolio de encuentros especializados que incluyen Rum Sessions, The Wine Event, The Whisky Event, The Tequila Event y Sports Watch Series, ampliando su propuesta dentro del segmento premium.

Más

Con esta cuarta edición, Spirits Sessions continúa reinventando la experiencia social a través de la cultura, la innovación y el lujo, marcando un nuevo estándar en la agenda lifestyle del país.

Te puede interesar Spirits Sessions inicia su plataforma de eventos de 2025 con el Cocktail Event