El doctor Pedro Ureña lidera innovador avance en diagnóstico cardíaco en RD

El doctor Pedro Ureña Velázquez, asistido del técnico Falette Rodríguez en pleno procedimiento de función coronaria avanzada utilizando el sistema CoroFlow. ( FUENTE EXTERNA )

En un avance sin precedentes para la salud cardiovascular en la República Dominicana, el doctor Pedro Ureña, junto a equipo de especialistas, y con la colaboración de Reminter y tecnología de Abbott Vascular, realizaron con éxito los primeros tres estudios de función coronaria avanzada utilizando el sistema CoroFlow.

Se trata de un importante hito médico ya que es un procedimiento que marca un antes y un después para los pacientes que sufren de dolor de pecho (angina), pero cuyos cateterismos tradicionales no muestran obstrucciones en las arterias principales.

Hasta ahora estos pacientes quedaban sin un diagnóstico claro. De todas formas, gracias a la tecnología de vanguardia proporcionada por Abbott Vascular, ahora es posible detectar anomalías en los vasos sanguíneos más pequeños del corazón (microcirculación).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/foto--3-doctor-pedro-urena-velazquez-asistido-del-tecnico--falette-rodriguez--en-pleno-procedimiento--de-funcion-coronaria-avanz-d0eed8c5.jpg El doctor Pedro Ureña Velázquez, asistido del técnico Falette Rodríguez, utiliza el sistema CoroFlow para realizar el procedimiento de función coronaria avanzada. (FUENTE EXTERNA)

Justicia diagnóstica para el paciente dominicano

El doctor Pedro Ureña y su equipo aplicaron este innovador protocolo en tres pacientes, logrando identificar con precisión el origen exacto de sus síntomas mediante el uso de guías de presión y flujo de alta sensibilidad.

¿Por qué es una noticia trascendental?

Diagnóstico de lo "invisible": Permite ver lo que un cateterismo común ignora: la disfunción microvascular y el vasoespasmo coronario .

y el . Tratamiento a la medida : Al identificar el problema real, los pacientes reciben medicación específica , mejorando su calidad de vida y evitando infartos futuros.

: Al identificar el problema real, los reciben , mejorando su calidad de vida y evitando infartos futuros. Liderazgo Regional: Con este paso, el equipo del Dr. Ureña coloca a la República Dominicana al nivel de los principales centros de excelencia de Europa y Estados Unidos.

"Nuestra meta es que ningún paciente se vaya a casa con dolor y sin respuestas. Con CoroFlow, finalmente podemos ver el panorama completo del corazón", destacó el equipo médico tras concluir los nuevos procedimientos.

Este logro reafirma el compromiso de la medicina dominicana con la innovación y el bienestar de cada ciudadano, transformando la incertidumbre en diagnósticos precisos y esperanza de vida.