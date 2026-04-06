Ikea invita a disfrutar el verano con su propuesta "Es momento de refrescarse"

Karina Fondeur, Stacie Caminero, Teresa de la Paz, Isamar Rosado y Alba Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

Ikea lanzó su campaña "Es momento de refrescarse", marcando el inicio de una propuesta diseñada para inspirar a los clientes a adaptar sus espacios al clima caribeño.

La iniciativa, que estará presente en las tiendas de Santo Domingo, Bávaro, Santiago y La Romana, propone soluciones prácticas, accesibles y funcionales para disfrutar el hogar tanto en interiores como exteriores, en línea con la forma en que se vive, comparte y disfruta el verano en el Caribe.

Bajo este concepto, la campaña responde a un estilo de vida donde el hogar se extiende más allá de sus límites tradicionales, integrando espacios exteriores como terrazas, balcones y jardines en el día a día.

A través de momentos cotidianos como cocinar al aire libre, reunirse con familia y amigos o simplemente relajarse, Ikea invita a transformar cada rincón en un espacio cómodo, versátil y listo para disfrutar.

La propuesta se apoya en soluciones que permiten aprovechar mejor los espacios, adaptándolos a diferentes usos según el momento, desde encuentros sociales hasta instantes de descanso.

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Las colecciones

Las tres colecciones NÄMMARÖ, TÄRNÖ y SUNDSÖ se posicionan como protagonistas de la temporada, ofreciendo alternativas pensadas para el entorno tropical.

NÄMMARÖ destaca por su mobiliario resistente y de diseño, ideal para exteriores que requieren durabilidad sin renunciar a la estética; TÄRNÖ aporta soluciones compactas y plegables, perfectas para espacios reducidos como balcones.

SUNDSÖ, de uso profesional, incorpora piezas prácticas, resistentes y disponibles en más de siete colores, que facilitan disfrutar del aire libre con comodidad en distintos entornos.

Con el objetivo de que los clientes transformen y refresquen sus áreas al aire libre de manera práctica y con estilo, del 2 de marzo al 5 de abril, Ikea ofrecerá el 10 % de devolución en la compra de muebles de exterior.

Estos podrán ser usados en su próxima visita. Además, la experiencia se complementa con una selección de alimentos y bebidas disponibles en la Tienda Sueca, incluyendo opciones frescas, batidos y postres, pensados para acompañar estos momentos y hacerlos aún más especiales, tanto en casa como al aire libre.

"Con ´Es momento de refrescarse´ queremos conectar con cómo se vive el hogar en República Dominicana: de forma flexible, compartida y disfrutando tanto los espacios interiores como exteriores".

"En los últimos meses, Ikea ha impactado a más de 12,000 hogares con soluciones para espacios exteriores en el país, y esta campaña es una invitación a seguir adaptando el hogar a esos momentos cotidianos que generan bienestar", afirmó Alba Rodríguez España, Marketing Country Manager de Ikea.

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