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Ikea invita a disfrutar el verano con su propuesta "Es momento de refrescarse"

La colección de muebles de exterior tiene más de 100 artículos que buscan inspirar a los clientes a adaptar sus espacios con soluciones prácticas, accesibles y funcionales

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    Ikea invita a disfrutar el verano con su propuesta "Es momento de refrescarse"
    Karina Fondeur, Stacie Caminero, Teresa de la Paz, Isamar Rosado y Alba Rodríguez.
    (FUENTE EXTERNA)

    Ikea lanzó su campaña "Es momento de refrescarse", marcando el inicio de una propuesta diseñada para inspirar a los clientes a adaptar sus espacios al clima caribeño

    La iniciativa, que estará presente en las tiendas de Santo Domingo, Bávaro, Santiago y La Romana, propone soluciones prácticas, accesibles y funcionales para disfrutar el hogar tanto en interiores como exteriores, en línea con la forma en que se vive, comparte y disfruta el verano en el Caribe.

    Bajo este concepto, la campaña responde a un estilo de vida donde el hogar se extiende más allá de sus límites tradicionales, integrando espacios exteriores como terrazas, balcones y jardines en el día a día. 

    A través de momentos cotidianos como cocinar al aire libre, reunirse con familia y amigos o simplemente relajarse, Ikea invita a transformar cada rincón en un espacio cómodo, versátil y listo para disfrutar.

    La propuesta se apoya en soluciones que permiten aprovechar mejor los espacios, adaptándolos a diferentes usos según el momento, desde encuentros sociales hasta instantes de descanso. 

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      Las colecciones

      • Las tres colecciones NÄMMARÖ, TÄRNÖ y SUNDSÖ se posicionan como protagonistas de la temporada, ofreciendo alternativas pensadas para el entorno tropical. 

      NÄMMARÖ destaca por su mobiliario resistente y de diseño, ideal para exteriores que requieren durabilidad sin renunciar a la estética; TÄRNÖ aporta soluciones compactas y plegables, perfectas para espacios reducidos como balcones.

      SUNDSÖ, de uso profesional, incorpora piezas prácticas, resistentes y disponibles en más de siete colores, que facilitan disfrutar del aire libre con comodidad en distintos entornos.

      Con el objetivo de que los clientes transformen y refresquen sus áreas al aire libre de manera práctica y con estilo, del 2 de marzo al 5 de abril, Ikea ofrecerá el 10 % de devolución en la compra de muebles de exterior

      Estos podrán ser usados en su próxima visita. Además, la experiencia se complementa con una selección de alimentos y bebidas disponibles en la Tienda Sueca, incluyendo opciones frescas, batidos y postres, pensados para acompañar estos momentos y hacerlos aún más especiales, tanto en casa como al aire libre.

      "Con ´Es momento de refrescarse´ queremos conectar con cómo se vive el hogar en República Dominicana: de forma flexible, compartida y disfrutando tanto los espacios interiores como exteriores".

      "En los últimos meses, Ikea ha impactado a más de 12,000 hogares con soluciones para espacios exteriores en el país, y esta campaña es una invitación a seguir adaptando el hogar a esos momentos cotidianos que generan bienestar", afirmó Alba Rodríguez España, Marketing Country Manager de Ikea.

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