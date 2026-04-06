La joyería Cliff anuncia alianza con Karina Fabián

Karina Fabián con los directivos de Joyería Cliff, Fabrizia Scarica y Fabrizio Chiocchetti. ( FUENTE EXTERNA )

En un exclusivo encuentro que redefine los códigos del lujo bespoke en la ciudad, la joyería Cliff presentó oficialmente su alianza estratégica con la influencer Karina Fabián.

De esta sinergia nace "Cliff by Karina Fabián", un joint venture estructurado junto a los expertos italianos Fabrizio Chiocchetti y Fabrizia Scarica, que fusiona la más rigurosa curaduría gemológica internacional al mercado joyero dominicano.

Durante la velada, un selecto grupo de invitados conoció de primera mano la filosofía detrás de esta sinergia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/joya-cliff-2-10dad491.jpeg Lorna Lama, Fabrizia Scarica, Jacqueline Soto y Carmen López. (FUENTE EXTERNA)

La alianza capitaliza la infraestructura y las conexiones históricas de Cliff en Europa, particularmente su acceso a piedras preciosas de inversión y su producción directa en Arezzo, Toscana, mientras Karina Fabián asume la dirección creativa para concebir piezas irrepetibles.

Los anfitriones compartieron con los asistentes que pudieron conocer que, bajo esta alianza, no se fabricarán dos joyas iguales. El modelo de servicio invita al cliente a seleccionar una gema de la colección privada de la joyería.

Colaboración

Lejos de la producción en serie, este joint venture domínico-italiano garantiza que cada creación sea forjada por maestros orfebres. La experiencia en Santo Domingo se complementa con proyecciones digitales que permiten al cliente visualizar la pieza antes de su realización material, asegurando una hiper-personalización sin precedentes.

Como sello de garantía ante esta nueva etapa comercial, los directivos de Cliff y Fabián reafirmaron su compromiso con la excelencia y la durabilidad.

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