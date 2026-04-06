Santo Domingo Motors y Nissan realizan experiencia de manejo "All You Can Drive"

Nissan Dominicana, de la mano de Santo Domingo Motors, reunió a más de 40 invitados en el evento All You Can Drive.

Se trató de una experiencia realizada en las instalaciones de SD Karting, en la autopista 30 de mayo, durante la cual la marca puso a prueba su portafolio de SUVs y camionetas en un entorno dinámico y seguro, frente al mar Caribe, en el malecón de Santo Domingo.

La jornada permitió a clientes, representantes de medios y aliados vivir de primera mano una propuesta diseñada para acercarlos al desempeño, la tecnología y el confort que distinguen a la marca japonesa en el mercado dominicano, destacó la directora Comercial y Posventa de Nissan en el país, Marielly Figueroa.

Durante la actividad, los asistentes conocieron y condujeron algunos de los modelos más representativos de Nissan en el país, entre ellos Nissan Magnite, Nissan Kicks, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail e-POWER y Nissan Frontier Pro4X, además de apreciar ediciones especiales como la Dark Armour en el nuevo Magnite.

La experiencia fue concebida para que cada participante pudiera descubrir, en condiciones reales de manejo, la respuesta, estabilidad, seguridad y maniobrabilidad de cada vehículo, acompañado por pilotos profesionales capacitados para guiar cada recorrido.

El evento se desarrolló por sesiones grupales dentro de un circuito cerrado, lo que permitió a los invitados evaluar aceleración, control y confort, mientras especialistas de producto ampliaban detalles sobre las prestaciones de cada unidad, fortaleciendo el vínculo con la marca a través de una experiencia que mostró de forma práctica sus promesas de valor de la marca, sustentadas en innovación, eficiencia y seguridad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/sd-motors-2-e1dd98bc.jpg Carol Penn, María Alonzo y Dahiana José. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/sd-motors-3-0e1a402d.jpg Sebastián Gutiérrez y Gerardo Fernández. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La marca también aprovechó la ocasión para evidenciar cómo su portafolio se adapta a las necesidades del consumidor dominicano moderno, con propuestas orientadas a distintos estilos de vida y exigencias de movilidad.

Nuevas tecnologías

Durante la actividad se presentó el concepto Nissan Intelligent Mobility, el cual refleja tecnologías vinculadas a conducción inteligente, eficiencia energética e integración con la vida diaria del usuario.

Entre ellas figuraron soluciones de conectividad, asistencias avanzadas al conductor, cámaras de visión 360 grados, monitoreo de punto ciego, frenado inteligente de emergencia y la tecnología e-POWER, con la que la marca busca ofrecer una experiencia de conducción más eficiente y electrificada sin necesidad de conexión a un cargador.

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