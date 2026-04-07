El embajador de India, Kishan Dan Dewal, con el embajador de China en la República Dominicana, a quien obsequió una pintura tribal tradicional. ( FUENTE EXTERNA )

El Embajador de la India en la República Dominicana presentó un documental que muestra la majestuosa belleza del Monte Kailash en China.

El evento fue liderado por el embajador Kishan Dan Dewal, quien produjo y dirigió el documental.

Al evento asistió el Embajador de China en la República Dominicana, Chen Luning. La película se titula "Kailash Mansarovar Yatra - Mi increíble viaje al sagrado Monte Kailash".

En el documental, el embajador Kishan Dan Dewal captura la impresionante belleza del Monte Kailash en China. El documental muestra paisajes inolvidables en los alrededores del monte.

El evento tuvo lugar en la Embajada de la India en la República Dominicana, ubicada en la calle Capitán Eugenio de Marchena y contó con la presencia de invitados impotantes de la India.

El embajador expresó su satisfacción por haber podido producir el documental, que acaba de ser presentado al público dominicano.

India ha logrado un desarrollo significativo en su industria cinematográfica. Sus estudios de Bollywood producen actualmente más películas que los estudios de Hollywood en Estados Unidos.