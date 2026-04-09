Hyundai lanza el nuevo modelo de Ioniq 9, el SUV que redefine el lujo eléctrico

Edy Báez, Arileidy Trinidad, Michelle Gómez, Verenice Canela, y Juan Pimentel, de Grupo Magna, durante el lanzamiento en República Dominicana del Ioniq 9, el primer SUV de gran tamaño totalmente eléctrico. ( SAMIL MATEO/ DIARIO LIBRE )

Hyundai Motor marca un hito en la industria automotriz con el lanzamiento en República Dominicana del Ioniq 9, su primer SUV de gran tamaño totalmente eléctrico.

La puesta en escena de este modelo coincide con una de las temporadas comerciales más importantes del año: la celebración de la Feria Magna, bajo el lema "Esto es moverse en grande".

El anuncio fue realizado por el Grupo Automotriz Magna, destacando que la Feria se celebrará del 6 al 30 de abril de 2026.

Durante esta jornada de beneficios especiales, los clientes podrán acceder a condiciones exclusivas, como tasas preferenciales desde 6.95% fija por 6 meses, 8.95 % por un año y 11.95 % por 36 meses, contando con el seguro gratis por un año, disponibles en todos los showrooms a nivel nacional para las marcas Hyundai, BMW y MINI.

Para garantizar que cada dominicano y dominicana tenga la facilidad de adquirir este modelo insignia y toda la gama disponible, la Feria Magna cuenta con el respaldo de las principales entidades financieras del país, como Banco Popular, Banco BHD, Scotiabank, Banco BDI, Alaver, Promerica y Banco Caribe.

Además de las aseguradoras: Humano Seguros, Mapfre y Sura. El Ioniq 9 está diseñado bajo el concepto de "Espacio Habitable Supremo", que combina una autonomía líder en su clase, diseño aero estético y un interior modular que redefine el confort familiar y ejecutivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/68638af9-3445-4c5e-bee3-6e5b8295c545-084c4eb8.jpg Carmen Rodríguez, Frank Olivares y Arlene Gutiérrez. (SAMIL MATEO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/b4e3ffb2-0c6e-4da4-aa77-ea3d2a0bfe8f-78886634.jpg Francisco Santoni, Alfredo García y Rafael García. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/ac8cf1f0-56e7-463f-a9fe-e2a62eae9cf6-88efab2c.jpg Julia Pichardo, Verenice Canela y Laura Jorge. (SAMIL MATEO) ‹ ›

Este modelo ha sido desarrollado para aquellos que buscan viajar largas distancias en paz y tranquilidad. Inspirado en una silueta fluida y moderna, su exterior destaca por la icónica iluminación led de estilo pixelado, sello distintivo de esta galardonada gama.

"El Ioniq 9 no es solo un vehículo, es una extensión del espacio de vida de nuestros clientes. Representa la cúspide de nuestra tecnología eléctrica y el compromiso inquebrantable con un futuro neutro en carbono. La Feria Magna es el momento perfecto para que los dominicanos descubran lo que significa moverse en grande con lo último en tecnología y respaldo financiero", destacó el representante de Magna Edy Báez, gerente de Showroom.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/bc1c14c8-8f42-4418-a386-77185eb81555-c00e29de.jpg Así luce el nuevo modelo Ioniq 9, su primer SUV de gran tamaño totalmente eléctrico. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/e28c8e48-90f7-4554-bd31-298328834c27-e57e8034.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/8ce79f11-21f6-4b28-b919-b70254007db3-5e8582cc.jpg ‹ ›

Este modelo cuenta con la batería de mayor capacidad de la marca, ofreciendo una autonomía superior a los 500 kilómetros con una sola carga. Además, su avanzado sistema de carga multirápida permite a los conductores volver a la carretera en tiempo récord. Además, funciona como una fuente de energía móvil, permitiendo conectar dispositivos electrónicos de alta potencia en exteriores.

Entre sus innovaciones destacan asientos giratorios, sostenibilidad y uso de materiales ecológicos. Integra además pantallas duales y actualizaciones inalámbricas que permiten personalizar las funciones del vehículo bajo demanda.

En seguridad, incorpora lo último en asistencia al conductor, incluyendo asistencia anticolisiones, monitoreo de punto ciego y control de crucero inteligente basado en navegación, garantizando una protección integral en cada trayecto.

Acerca de Grupo Automotriz Magna

Con más de cinco décadas de trayectoria, Grupo Automotriz Magna se ha consolidado como un referente de excelencia en el sector automotriz de la República Dominicana y América Latina. Su liderazgo se fundamenta en un servicio de post venta de clase mundial, en la representación exclusiva de algunas de las marcas más prestigiosas a nivel internacional, entre las que destacan Hyundai, BMW, MINI, Motorrad, y Petronas.

Magna se ha distinguido por su sólida capacidad gerencial, su enfoque en la innovación y su eficiencia operativa en todos los segmentos donde desarrolla sus actividades comerciales. Su compromiso con la calidad, el servicio y la experiencia del cliente han sido clave para posicionarse como un actor estratégico en la evolución del mercado automotriz regional.