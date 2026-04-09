La Sala Restaurant & Bar: una nueva etapa que une lo mejor de su historia gastronómica

La Sala Restaurant & Bar presentó una nueva etapa en su evolución.

Ahora consolida en un solo espacio los platos más emblemáticos que durante más de tres años definieron el éxito de La Sala Bistró, e incorporando ahora una propuesta ampliada de desayunos desde las 7:30 de la mañana, para ofrecer una experiencia gastronómica completa durante todo el día.

Detrás de La Sala hay una historia de constancia y visión compartida.

Una pareja de esposos que, a través de Aral Group, ha desarrollado proyectos gastronómicos desde 2021, comenzando con La Sala Café en la Kennedy, continuando en 2022 con La Sala Bistró y evolucionando en 2026 hacia esta nueva etapa como La Sala Restaurant & Bar.

Cada fase ha sido parte de un proceso de aprendizaje, ajustes estratégicos y crecimiento sostenido. La Sala Restaurant no nace como un concepto aislado, sino como la maduración natural de años de experiencia, escucha activa del cliente y compromiso con la calidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/la-sala-2-e3b02889.jpg Islenia Valle y Alexia Espinal. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/la-sala-3-05b82a0d.jpg Luisa Vargas y Juan Álvarez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/la-sala-4-dce59fe1.jpg Sonia de Alvarez y Cristina Marra. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/la-sala-5-3d73a938.jpg Nicolás Álvarez y Mildred Pérez de Álvarez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/la-sala-6-ab357252.jpg José Leyba y Paola Pimentel de Leyba. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Propuesta más completa

La nueva propuesta reúne en una sola carta los platos más solicitados por el público en los últimos años, integrando mar y parrilla con técnica limpia, cortes bien ejecutados, entradas frescas, pastas estructuradas y una coctelería diseñada para acompañar cada momento.

A esto se suma la ampliación del horario con desayunos y brunch dominical, respondiendo a la dinámica residencial y corporativa de Bella Vista y a las necesidades del comensal actual.

Marcelle Álvarez, quien dirige el proyecto, explica que esta evolución nace del entendimiento profundo del público de la zona.

"La Sala es el resultado de años de trabajo constante, de ajustes, de decisiones difíciles y de mucha fe en el proyecto. Hemos aprendido a comprender qué busca hoy el comensal: calidad, coherencia, buen servicio y una experiencia completa. Hoy reunimos en un solo lugar lo mejor de nuestras etapas anteriores".

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