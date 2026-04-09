Playa Nueva Romana celebra su Easter Egg Hunt con una jornada familiar llena de magia

Nicolás Mercedes, Janio Mercedes, Karla Cordero, Lucas Mercedes, Ámbar Pimentel Luna, Matteo José Ordoñez, Frank Ordoñez y Milán José Ordoñez durante la actividad en Playa Nueva Romana. ( FUENTE EXTERNA )

En un ambiente lleno de alegría, color y espíritu familiar, Playa Nueva Romana celebró su esperado Easter Egg Hunt, una experiencia diseñada para el disfrute de toda la comunidad, donde residentes, propietarios y visitantes compartieron una tarde inolvidable.

Los jardines del Parque Los Flamboyanes se llenaron de sonrisas y emoción con la tradicional búsqueda de huevos de Pascua, protagonizada por los más pequeños junto al Conejo de Pascua, quien acompañó cada momento con entusiasmo y cercanía. Canastas en mano, los niños recorrieron los espacios en una divertida dinámica cargada de sorpresas y dulces descubrimientos.

La jornada estuvo marcada por una animación temática en vivo, personajes encantadores que dieron vida al evento y una variada propuesta de entretenimiento pensada para todas las edades. Inflables, show de magia y caricaturista formaron parte de las experiencias que mantuvieron la energía y la ilusión durante toda la tarde.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/lady-diana-martinez-y-angel-reyes-martinez-1-19fd0bbc.jpg Lady Diana Martinez y Angel Reyes Martinez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/nicole-rizik-javier-batista-milo-batista-javier-nicolas-batista-8809c37c.jpg Nicole Rizik, Javier Batista, Milo Batista, Javier Nicolas Batista. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/camila-de-pena-y-glorivette-guzman-e522f00e.jpg Camila De Peña y Glorivette Guzmán. ‹ >

Como parte del recorrido, los asistentes también disfrutaron de una estación de snacks con algodón de azúcar, palomitas y frío frío, complementando un ambiente festivo y acogedor para toda la familia.

El evento contó además con la participación de reconocidas marcas patrocinadoras como Café Santo Domingo, Duracell, Cortés & Hermanos, Aqualit, Enterex, Cañado, Zuka, Arleking y Dulceado quienes se sumaron a esta celebración con experiencias especiales, aportando valor y cercanía a cada uno de los asistentes.

Propuesta de bienestar

La jornada concluyó con la entrega de canastas, regalos y múltiples sorpresas, dejando momentos memorables en cada familia participante.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/rst08942-714445b9.jpg a, Playa Nueva Romana continúa fortaleciendo su propuesta de bienestar. (FUENTE EXTERNA)

"Nos llena de satisfacción crear espacios donde las familias puedan compartir, conectar y disfrutar juntos. Este Easter Egg Hunt, celebrado por segundo año consecutivo, es una muestra del compromiso que tenemos con nuestra comunidad, fomentando experiencias que enriquecen la convivencia y celebran el valor de vivir en un entorno único", expresó Rossy Santana, Sub-Directora de Marketing.

Con iniciativas como esta, Playa Nueva Romana continúa fortaleciendo su propuesta de valor, promoviendo un estilo de vida donde el bienestar, la diversión y la vida en comunidad se convierten en protagonistas.