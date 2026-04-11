Avolta y J&J Spirits presentan Ron Tamboril, un homenaje a la capital mundial del cigarro

Jack Astacio, Radhamés Rodríguez y Delvair Amarilla participaron en la presentación del Ron Tamboril. ( FUENTE EXTERNA )

En un ambiente cargado de emoción, Avolta y J&J Spirits lanzaron el nuevo Ron Tamboril, un producto innovador que rinde homenaje a la capital mundial del cigarro y al orgullo de la República Dominicana.

Esta bebida de primera calidad contribuye a las industrias nacionales del tabaco y el ron, reforzando la perfecta combinación entre un excelente cigarro y un ron excepcional.

Durante un evento celebrado en el Aeropuerto Internacional del Cibao, se presentó oficialmente el Ron Tamboril, el cual es elaborado por la prestigiosa compañía J&J Spirits, que ha puesto especial cuidado en el desarrollo de un producto que, al igual que los cigarros dominicanos, es elaborado completamente a mano por artesanos dominicanos, con una atención meticulosa a cada detalle que realza esta bebida.

Su elegante botella de vidrio transparente luce una hoja de tabaco grabado, el ingrediente principal de los cigarros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/2-luis-diaz-alina-nicasio-y-teofilo-gomez-ed94a05f.jpeg Luis Díaz, Alina Nicasio y Teófilo Gómez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/4-camila-cruz-y-laura-guerrero-099e4817.jpeg Camila Cruz y Laura Guerrero. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/5-jorge-nieves-layla-de-la-cruz-y-miguel-reyes-93404745.jpeg Jorge Nieves, Layla de la Cruz y Miguel Reyes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/6-lady-de-la-rosa-wilvy-ariza-y-ariadna-acevedo-0528105c.jpg Lady de la Rosa, Wilvy Ariza y Ariadna Acevedo. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Al evento asistieron Delvair Amarilla, gerente general de Avolta en República Dominicana; Jack Astacio, fundador y director ejecutivo de J&J Spirits; Radhamés Rodríguez, presidente de la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabaco (Adocitab), entre otros invitados.

Destacaron el valor de las iniciativas que impulsan la cadena de producción del país y disfrutaron de las notas aromáticas del Ron Tamboril —con toques de vainilla, cacao, miel y madera— que armonizan a la perfección con los matices de los cigarros dominicanos, elevando la experiencia sensorial del consumidor.

Jack Astacio afirmó que este nuevo producto afianza la visión de su empresa sobre la bebida ideal para compartir entre amigos que disfrutan tanto del ron añejo hecho en la República Dominicana como del tabaco.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/3-evelin-rodriguez-carol-pimentel-y-kiool-mercedes-0a1acdd5.jpg Evelin Rodríguez, Carol Pimentel y Kiool Mercedes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/7-yanela-polanco-yamil-namnun-y-maria-molina-b1e0c878.jpg Yanela Polanco, Yamil Namnun y María Molina. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Delvair Amarilla señaló el orgullo que sienten de promover la excelencia local y ofrecer productos auténticos y de alta calidad a viajeros de todo el mundo.

El Ron Tamboril se venderá exclusivamente en el Aeropuerto Internacional de Cibao por tiempo limitado. Mientras que Radhamés Rodríguez, en representación de ADOCITAB, felicitó a J&J Spirits por esta elegante e innovadora iniciativa al lanzar el Ron Tamboril al mercado.

Acerca de J&J Spirits

Empresa pionera en la producción de bebidas alcohólicas de alta calidad y creadora de la primera mamajuana lista para beber, Kalembú.

En su licorería en la República Dominicana, produce varias marcas innovadoras, incluyendo:

Kalembú .

. ND New Dominican Ron.

MS Morir Soñando Licor Crema.

Caripassion Licor de Chinola.

Teteo Vodka Cranberry.

Ron Tamboril .

. Ron Legado El Caballo Mayor.

Ron Ripiao.

Ron Bacharon.

Mamajuana Kalembú Crazy Design Edition.

Crazy Design Edition. Además de otras prestigiosas marcas que representan lo mejor de la cultura dominicana.