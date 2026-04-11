Casa de Campo celebra con éxito el Casa de Campo Challenge 2026

El equipo ganador del Casa de Campo Challenge 2026: Alex Schad (Jr.), Gilberto Constanza, Dr. Jose Lopes, Wladimir Lendof, Santiago Otamendi y Julio López. ( FUENTE EXTERNA )

El prestigioso Polo Club de Casa de Campo fue escenario de un emocionante encuentro deportivo con la celebración del Casa de Campo Challenge 2026, una cita que reunió lo mejor del polo en un ambiente donde convergieron la elegancia, la tradición y el estilo de vida de alto nivel, coordinado por el equipo de Lendof.

Los equipos Casa de Campo y La Romanza – 3J se enfrentaron en un vibrante partido marcado por la intensidad, la estrategia y jugadas de alto nivel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/alice-caslinacarolina-rainer-joriende-quezada-d929e96c.jpg Alice Caslina,Carolina Rainer y Joriende Quezada. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/amanda-bienchy-robertojr-y-roberto-huertas-1b87a924.jpg Amanda, Bienchy, Robertojr y Roberto Huertas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/alexia-rubio-zelmira-tregea-aurora-cordero-4c958d07.jpg Alexia Rubio, Zelmira Tregea y Aurora Cordero. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/cece-schmidt-maelin-hood-amanda-stephen-sam-stephen-crissy-hood-036254c0.jpg Cece Schmidt, Maelin Hood, Amanda Stephen, Sam Stephen y Crissy Hood. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/giancarlo-lendof-y-paulina-troncoso-34bc064c.jpg Giancarlo Lendof y Paulina Troncoso. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/pedro-y-tania-esteva-83c9cea9.jpg Pedro y Tania Esteva. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Sobre el impacto del torneo, Sarah Pelegrín, Gerente de Relaciones Públicas de Casa de Campo, señaló: "Este evento no solo reafirma a Casa de Campo como la casa del polo en el Caribe, sino que celebra la esencia de nuestra comunidad: una mezcla perfecta entre competencia de alto rendimiento y la calidez de nuestras tradiciones familiares".

El evento contó con una impecable organización que elevó la experiencia tanto para jugadores como espectadores. Wladimir Lendof, de Lendof y Asociados, destacó la importancia de estas alianzas.

"Para nosotros es un honor coordinar una plataforma donde la excelencia deportiva se encuentra con el respaldo de marcas líderes. El Casa de Campo Challenge se consolida hoy como un referente imprescindible en el calendario social y deportivo del país", expresó.

En una final espectacular que mantuvo la emoción hasta el último chukker, La Romanza – 3J se impuso con autoridad sobre Casa de Campo, cerrando el marcador 12 a 7 y asegurando así el título. El encuentro destacó por su dinamismo y precisión, consolidando a ambos equipos como protagonistas del circuito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/brad-blin-gabriella-blinn-benny-billmeyer-hunter-billmeyer-liam-billmeyer-audra-billmeyer-peter-billmeyer-a94ca16b.jpg Brad Blin, Gabriella Blinn, Benny Billmeyer, Hunter Billmeyer, Liam Billmeyer, Audra Billmeyer y Peter Billmeyer. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/fn3a4475-58fa9f95.jpg Los equipos Casa de Campo y La Romanza – 3J. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Enfrentamiento de campeones

Los equipos estuvieron conformados por:

Casa de Campo:

Leo Matos

Alex Schad

Dennys Santana

Ramiro Cordero

La Romanza – 3J:

Alex Schad (Jr.)

(Jr.) Gilberto Constanza

Santiago Otamendi

Julio López

El partido también estuvo marcado por un emotivo encuentro generacional, con Alex Schad (Casa de Campo) y su hijo Alex Schad (La Romanza – 3J) compitiendo en equipos contrarios, un momento poco común que resaltó la herencia y continuidad del polo.

La narración en vivo estuvo a cargo de Fernando Arata y el Dr. José López, quienes aportaron contexto y emoción a la experiencia.

Resultados y Premiación

Equipo ganador : La Romanza – 3J

: MVP del partido: Santiago Otamendi (presentado por Carolina Rainer)

Best Playing Pony (BPP): Marita (Julián Díaz)

(BPP): Marita (Julián Díaz) Premio Polo Argentino : Alberta Ellis

: Alberta Ellis Jurado: Fernando Arata y Pablo Ávalos

y Pablo Ávalos Réferi: Federico Martelli

Durante la premiación, el Dr. Leo Matos hizo entrega de una exclusiva chacabana de Puro Lino Mediterraneo a Julio López, como gesto de felicitación por el destacado desempeño de su equipo.

Con esta edición, Casa de Campo reafirmó su liderazgo como epicentro del polo en la región, ofreciendo experiencias que combinan excelencia deportiva con una propuesta de lujo inigualable.