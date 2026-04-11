Powerlab Summit 2026 cierra con éxito uno de los encuentros más relevantes del año

Con una masiva asistencia de líderes empresariales, ejecutivos y emprendedores, el Powerlab Summit 2026 cerró sus puertas en el Garden Tent del Hotel Embajador, posicionándose como uno de los encuentros más relevantes del año en materia de innovación, liderazgo e inteligencia artificial (IA) en la República Dominicana.

El evento reunió a voces influyentes del ámbito financiero, tecnológico, estratégico y motivacional, en una jornada diseñada para analizar cómo la IA está transformando los modelos de negocio, la competitividad y el ejercicio del liderazgo en un entorno cada vez más dinámico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/2--francisco-lluberes-alex-acra-eduardo-sanz-lovaton-milena-milanova-y-francisco-lluberes-hijo-6fa8963a.jpeg Francisco Lluberes, Alex Acra, Eduardo Sanz Lovatón, Milena Milanova y Francisco Lluberes Hijo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/3--felipe-beltran-y-alex-acra-ed3149fb.jpg Felipe Beltrán y Alex Acra. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/5--helen-schneider-geraldine-rahn-laura-nunez-y-dahiana-diaz-85b8ff0f.png Helen Schneider, Geraldine Rahn, Laura Núñez y Dahiana Diaz. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El factor humano como punto de partida

La apertura estuvo a cargo de Gabriela Alba con el Power Talk "El Factor Humano", donde enfatizó que, aunque la tecnología redefine procesos, es la mentalidad la que determina la capacidad de liderazgo en tiempos de cambio.

Su mensaje dejó claro que la innovación no comienza en las herramientas, sino en la visión estratégica, la conciencia y la adaptabilidad de quienes dirigen.

Finanzas, crecimiento y posicionamiento en la era digital

Uno de los momentos más esperados fue el panel Power Finance: "El futuro del dinero en la era de la Inteligencia Artificial", donde las economistas Laura Camacho y Kimberly García, de Economics Data, analizaron el impacto real de la IA en el ámbito financiero.

Ambas coincidieron en que la inteligencia artificial no sustituye el criterio humano ni "resuelve la vida" por sí sola, sino que actúa como una herramienta estratégica que organiza información, optimiza el análisis de datos y fortalece la toma de decisiones. Subrayaron que su verdadero valor radica en complementar la visión profesional, no en reemplazarla.

En Power Tech-AI: "Cómo la IA cambia las reglas del crecimiento", se profundizó en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la automatización, el análisis predictivo y la escalabilidad digital.

Los panelistas resaltaron que la ventaja competitiva no está únicamente en adoptar tecnología, sino en integrarla de forma estratégica a los modelos de negocio y a la cultura organizacional.

Por su parte, Power Branding: "El poder de las marcas en un mundo de marcas" abordó el desafío de diferenciarse en un mercado saturado de información.

Se destacó que la IA potencia la personalización y el uso inteligente de la data; sin embargo, la construcción de marcas sólidas continúa dependiendo del propósito, la narrativa coherente y la conexión auténtica con las audiencias.

El consenso fue contundente: las marcas que permanecen no son las que más publican, sino las que más significado generan.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/6--marcos-diaz-y-evelyn-betancourt-1416aed2.jpeg Marcos Díaz y Evelyn Betancourt. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/4--jochy-fersobe-y-alan-delmonte-bertran-ba7fc378.jpg Jochy Fersobe y Alan Delmonte Bertrán. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/coral-santoro-2271a576.jpeg Coral Santoro. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Mindset y liderazgo para sostener resultados

La estratega internacional Coral Santoro ofreció una conferencia magistral centrada en la importancia del mindset como eje de crecimiento empresarial. Su intervención invitó a integrar la mentalidad estratégica como parte de la cultura organizacional, afirmando que las empresas que combinen innovación con disciplina ejecutiva serán las que lideren el futuro.

El cierre temático se desarrolló con el panel Power Mindset: "The Power of Mindset", que reunió a Coral Santoro, Felipe Beltrán y Marcos Díaz, bajo la moderación de Evelyn Betancourt. El conversatorio puso sobre la mesa conceptos como liderazgo consciente, resiliencia, propósito y alto rendimiento.

Los panelistas coincidieron en que la inteligencia artificial puede acelerar procesos y generar eficiencia, pero es la mentalidad la que sostiene los resultados a largo plazo, especialmente en contextos de transformación constante.

La jornada culminó con el Power Talk "Deadline", de Jürgen Klaric, quien ofreció una intervención dinámica enfocada en la urgencia de actuar, tomar decisiones estratégicas apoyadas en la IA y asumir responsabilidad sobre el crecimiento profesional y empresarial.

Respaldo institucional y empresarial

El acto de clausura estuvo encabezado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el fortalecimiento del ecosistema productivo nacional.

"Desde el Ministerio impulsamos una agenda clara de modernización. La inteligencia artificial y la innovación no son una opción, son una necesidad para que nuestras MIPYMES sean más competitivas y puedan insertarse con éxito en los mercados globales", expresó el funcionario.

El evento contó con el respaldo de Scotiabank, Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, y estratégicos del sector privado como Seguros Pepín, Copa Airlines, Hyundai y Alpha Inversiones, reafirmando la confianza del empresariado en espacios que promueven la transformación digital y el desarrollo sostenible.

Organizado por LAB Events y co-producido por Millenio y Maxlife, el Powerlab Summit 2026 reafirma el compromiso del sector empresarial dominicano con la innovación, el aprendizaje continuo y el uso estratégico de la inteligencia artificial como motor de crecimiento y competitividad.

El evento contó con el respaldo de la Alcaldía del distrito Nacional, en nombre de su Alcaldesa Carolina Mejía, a favor de promover ciudades con actores que impulsan el crecimiento sostenible y responsable de las mismas, amparadas en la tecnología y conciencia social.