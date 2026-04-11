Rector de Intec llama a graduandos a buscar el bien mayor y alejarse del individualismo

Intec graduó este sábado a 734 nuevos profesionales de grado y postgrado, entre ellos 11 con títulos de doctorados. ( FUENTE EXTERNA )

Con un llamado a ejercer su profesión con sentido colectivo y responsabilidad, el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Arturo Del Villar, instó este sábado a los 734 nuevos graduados de la universidad a poner el bien mayor por encima del individualismo que impulsa la sociedad de hoy.

"En una época que a menudo aplaude el individualismo feroz, atrévanse a buscar el bien mayor, entendiendo que el éxito más duradero es aquel que mejora la vida de los demás. Cuando vean una injusticia, cuando vean un sistema que no funciona, no esperen a que alguien más lo arregle. Ustedes son esa persona que estábamos esperando.", sostuvo Del Villar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-11-at-22343-pm-a3c0573c.jpeg Rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Arturo Del Villar. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-11-at-22250-pm-1-6154649d.jpeg El discurso central de la ceremonia de graduación fue pronunciado por la ingeniera astronáutica Scarlin Hernández, quien formó parte de los equipos de los telescopios espaciales James Webb y Nancy Roman de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés). (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-11-at-22250-pm-2-a4d03d8f.jpeg Andrea Saylin Villar Fortunato, graduanda Summa Cum Laude de la Licenciatura en Ingeniería Comercial, con un índice académico de 3.98, tuvo a su cargo la juramentación de todos sus compañeros de su promoción. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Durante la septuagésima segunda ceremonia de graduación 734 profesionales recibieron títulos de grado y postgrado, entre ellos 11 nuevos doctores. Se trata de los primeros egresados del Doctorado en Ciencias Sociales Sheila Báez, Wendy Martínez, Jenny Torres, Juan Luis Corporán y Naftali López.

Mientras que, como doctores en Ciencias Ambientales los graduandos fueron Casimiro Maldonado, Carime Matos, Pamela Michel y Carlos Suriel, en tanto que del Doctorado en Matemáticas los graduandos fueron Marc-Kelly Jean Philippe y Antmel Rodríguez.

Del total de graduandos y graduandas, 533 corresponden a programas de grado (72.62 %) y 201 a postgrado (27.38 %).

Asimismo, 398 son mujeres (54.22 %) y 336 hombres (45.78 %), lo que refleja la creciente participación femenina en la educación superior de alto nivel. En esta investidura, 272 estudiantes obtuvieron lauros académicos, Summa Cum Laude: 137 (50.37 %); Magna Cum Laude: 102 (37.50 %) y Cum Laude: 33 (12.13 %).

Llamado a la reflexión

Durante su discurso, el rector del INTEC exhortó a los egresados y egresadas a no ser indiferentes frente a las fallas del entorno. "Cuando vean una injusticia, cuando vean un sistema que no funciona, no esperen a que alguien más lo arregle. Ustedes son esa persona que estábamos esperando", afirmó.

El ingeniero Del Villar sostuvo que en un mundo donde es más fácil criticar que construir, el verdadero mérito no pertenece a quien señala cómo tropieza el que lucha, o cómo el que hace las cosas podría haberlas hecho mejor.

El mérito le pertenece a quien está verdaderamente en la arena. Aquel cuyo rostro está manchado de polvo y sudor; el que se equivoca y se queda corto una y otra vez.

"No se pregunten solo qué oportunidades les ofrecerá el mundo ahora que tienen este título. Pregúntense qué pueden hacer ustedes con este título para servir a nuestra sociedad", puntualizó Del Villar.

Asimismo, reiteró que la historia del país ha sido impulsada por quienes se atrevieron a desafiar lo establecido y pensar en grande, por lo que invitó a los nuevos profesionales a no conformarse con el statu quo, sino a convertirse en agentes de cambio.

Scarlin Hernández, oradora invitada

El discurso central de la ceremonia de graduación fue pronunciado por la ingeniera astronáutica Scarlin Hernández, quien formó parte de los equipos de los telescopios espaciales James Webb y Nancy Roman de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés).

Hernández señaló que la graduación no es el final, sino lanzamiento a un mundo que cambia más rápido que nunca, donde la inteligencia artificial evoluciona cada minuto y donde surge la incertidumbre sobre el futuro.

"El mundo no es fácil, nunca lo ha sido. Pero hay algo que muchos olvidan...Tú tampoco lo eres. Tú tampoco eres fácil de derrotar. Tú tampoco eres fácil de reemplazar. Tú tampoco eres fácil de ignorar... cuando decides avanzar", sostuvo la ingeniera.

Asimismo, ella aseguró que no se necesita tener todo claro para tomar la decisión de avanzar y destacó que no es la preparación lo que define el éxito, sino tomar la decisión.

La ceremonia

Tras concluir la entrega de títulos, Andrea Saylin Villar Fortunato, graduanda Summa Cum Laude de la Licenciatura en Ingeniería Comercial, con un índice académico de 3.98, tuvo a su cargo la juramentación de todos sus compañeros de su promoción.

En tanto que el discurso de agradecimiento fue pronunciado por Lorena Isabel Luciano De la Mota y María Fernanda Santamaría Torres, ambas graduandas Summa Cum Laude de la Licenciatura en Psicología con un índice académico de 4.00.

Las jóvenes hablaron acerca de la importancia del apoyo de los padres en su formación universitaria. "Cada desvelo, cada consejo y cada palabra de aliento han sido fundamentales en nuestro camino hacia el éxito. Ustedes han creído en nosotros incluso cuando nosotros mismos dudábamos, y por eso les estamos eternamente agradecidos".

Graduandos con Becas PIES

En esta ceremonia de graduación 32 becarios del Programa INTEC con los Estudiantes Sobresalientes (PIES) recibieron sus títulos profesionales, 26 de ellos con honores académicos: 17 Summa Cum Laude, 8 Magna Cum Laude y 1 Cum Laude.

Parte de estas becas fueron patrocinadas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), AFP Siembra y el Parque Industrial PIISA.