El Patronato del Instituto Dermatológico organiza asamblea general ordinaria

El Patronato de Lucha Contra la Lepra celebró la Asamblea General Ordinaria del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP), destacando resultados que reflejan la solidez, la madurez institucional y la sostenibilidad de una organización que ha sido clave en la salud pública dominicana durante seis décadas.

El evento es parte de la agenda institucional de su 60 aniversario, que incluyó una jornada, desarrollada con apego a los estatutos sociales y en un ambiente de transparencia y participación.

En ella se presentó y aprobaron los informes del Consejo de directores y los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio 2025.

En el marco de esta conmemoración, el IDCP ha estructurado una agenda orientada a visibilizar, a lo largo del año, los pilares que han definido su trayectoria: su impacto social, su red nacional de servicios, su excelencia médica y su compromiso con las poblaciones más vulnerables.

"Este ha sido un período de consolidación institucional, en el que, aun en medio de desafíos importantes, hemos reafirmado nuestros valores fundacionales y fortalecido nuestra gobernanza, manteniendo siempre en el centro nuestra vocación de servicio y nuestro compromiso con una atención humana y de calidad", expresó la Dra. Emma Guzmán de Cruz, presidenta del Patronato.

Durante la sesión, se destacó la solidez financiera del Instituto, sustentada en una gestión prudente, disciplina presupuestaria y fortalecimiento de los controles internos, elementos que garantizan la sostenibilidad de su misión asistencial, docente y social.

Evidencias de gestión sólida

En este sentido, el IDCP cerró 2025 con indicadores que evidencian una gestión sólida y sostenible:

Registró un crecimiento patrimonial anual de 35.26 %, acumulando una expansión de 73.2 % en el período 2020–2025

anual de 35.26 %, acumulando una expansión de 73.2 % en el período 2020–2025 Mantuvo un bajo nivel de endeudamiento , con una razón deuda/activo de apenas 11.76 %.

, con una razón deuda/activo de apenas 11.76 %. Alcanzó su sexto año consecutivo con resultados positivos; y consolidó una operación asistencial de gran escala, con más de 355 mil consultas, 116 mil procedimientos y 334 mil estudios diagnósticos realizados.

de gran escala, con más de 355 mil consultas, 116 mil procedimientos y 334 mil estudios diagnósticos realizados. Estos resultados reflejan una institución con capacidad de respuesta, disciplina en la gestión y un compromiso sostenido con la excelencia médica y la sostenibilidad institucional.

El Dr. Víctor Enrique Pou Soares, director general del IDCP, presentó un balance de gestión que evidencia avances relevantes en áreas de alta complejidad, el crecimiento del bloque quirúrgico y la modernización institucional impulsada por nuevas plataformas tecnológicas.

"El IDCP es hoy una institución más robusta, con mayor capacidad de respuesta y con una visión clara de futuro. Seguimos fortaleciendo nuestra oferta de servicios especializados, ampliando nuestro impacto social y consolidando nuestro liderazgo en la dermatología nacional", afirmó.

Asimismo, destacó la continuidad de programas emblemáticos como el control de la lepra, el desarrollo de áreas especializadas como la tricología —con reconocimiento internacional— y los avances en investigación y publicaciones científicas, que posicionan al Instituto como referente académico en la región.

Estrategias

La Asamblea también sirvió para validar las decisiones estratégicas adoptadas durante el período, incluyendo la aprobación de los informes de Presidencia, Dirección General y Tesorería, así como el descargo al Consejo de directores, en un ejercicio de gobernanza institucional que reafirma la confianza en la gestión.

Al finalizar el acto, el Consejo de directores otorgó un reconocimiento especial a don Donato Peña Mirabal quien se retira como miembro activo del patronato, por sus importantes contribuciones al desarrollo e institucionalización del IDCP.

La celebración de esta actividad se integra a la agenda conmemorativa del 60 aniversario del IDCP, concebida no como una serie de eventos aislados, sino como una plataforma de comunicación orientada a proyectar la evolución, el impacto y la visión de futuro de la institución.

Con una red de alcance nacional, una vocación profundamente social y un enfoque centrado en la excelencia médica, el Instituto continúa consolidándose como un actor clave del sistema de salud dominicano, comprometido con garantizar servicios dermatológicos accesibles y de alta calidad para toda la población.